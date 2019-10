Spal-Parma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Settima giornata di Serie A, Spal-Parma è il primo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Spal-Parma, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15 a Ferrara. La Spal è momentaneamente all’ultimo posto in classifica con 3 punti insieme alla Sampdoria ed è assolutamente alla ricerca di punti; il Parma, invece, è reduce dal successo casalingo contro il Torino di Walter Mazzarri per 3-2.

In casa Spal, Semplici si affiderà a Petagna in avanti e insieme a lui agirà uno fra Floccari e Moncini. In difesa sicuri del posto Vicari e Cionek, mentre è serrato il ballottaggio fra Tomovic e Felipe; Igor insidia Reca sull’out di sinistra. Nel Parma dovrebbe rientrare dal primo minuto in campo Inglese, dopo l’iniziale panchina contro il Torino; il tridente offensivo sarà completato dall’ottimo Kulusevski e da Gervinho. A centrocampo potrebbe tornare a essere titolare lo slovacco Kucka.

Probabili formazioni:

Spal (3-5-2): Berisha E.; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala J., Murgia, Kurtic, Missiroli, Reca; Petagna, Floccari.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Kucka, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Settima giornata di Serie A, la Spal ospita il Parma: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Spal-Parma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

C’è un unico precedente fra le due squadre in Serie A a Ferrara, giocato nella passata stagione: in quell’occasione la Spal si impose per 1-0 grazie al gol messo a segno da Antenucci.