Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi sabato 5 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 5 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 5 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Ulisse-Il piacere della scoperta”. A seguire, una nuova puntata di “Io e te-Di Notte”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “F.B.I” e “The Good Doctor”.

Su Rai 3 va in onda il programma “Le ragazze”. In seconda serata, una puntata, in replica, di “Amore criminale” .

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Don Camillo e l’onorevole Peppone”: il sindaco comunista Peppone decide di candidarsi deputato al Parlamento. Gli ostacoli da superare non sono pochi: primo tra tutti il conseguimento della licenza elementare. Peppone riceve l’aiuto determinante di don Camillo. Per dare una mano al sindaco, la federazione del partito avvia una campagna elettorale molto energica. Subito dopo, il film “Il castello”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Amici Celebrities”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Cattivissimo me”: nel felice sobborgo di una città, ogni casa ha un giardino verde con tanti fiori colorati, tutte tranne una. In questo lugubre edificio si nasconde il perfido Groo, un incallito criminale che sta progettando il furto del secolo: vuole infatti rubare la Luna! I suoi piani sono però messi a dura prova da Margo, Edith e Agnes, tre piccole orfanelle che dietro la scorza di cattiveria di Groo riescono a vedere un potenziale padre. A seguire, “Lo Squalo 2”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata della serie tv “Little Murders”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Man on Fire – Il fuoco della vendetta”: Città del Messico. L’ex marine John Creasy, viene ingaggiato per proteggere la piccola Pita dopo che i suoi genitori, l’industriale Samuel Ramos e sua moglie Lisa, hanno ricevuto varie minacce da una banda di rapitori. Dopo le iniziali reticenze, tra la bambina e l’uomo si instaura un feeling particolare e quando Pita viene rapita, Creasy è disposto a tutto per liberarla.

