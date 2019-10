Verona-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Settima giornata di Serie A, il Verona ospita la Sampdoria nel secondo anticipo del sabato. Il match inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky.

Verona-Sampdoria è il secondo anticipo del sabato valevole per la settima giornata di Serie A. Il Verona ha conquistato un punto d’oro a Cagliari nella passata giornata, ma è ancora alla ricerca del primo successo casalingo; la Sampdoria ha iniziato come peggio non poteva la stagione ed è attualmente all’ultimo posto in classifica in compagnia della Spal.

Juric si affiderà a Stepinski in avanti per provare a far male ai blucerchiati: il polacco sarà supportato da Zaccagni e Verre. A centrocampo Amrabat e Veloso proveranno a ispirare la manovra degli scaligeri. In casa Samp, la situazione non è rosea. Di Francesco si affida all’eterno Fabio Quagliarella in avanti, ancora a secco di gol su azione in questa stagione. Sul fronte offensivo insieme all’attaccante napoletano dovrebbe agire l’argentino Rigoni; ballottaggio Murillo-Ferrari al centro della difesa.

Probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Jankto; Rigoni E., Quagliarella.

Verona-Sampdoria è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Verona i precedenti fra le 2 compagini sorridono agli scaligeri: sui 23 incontri disputati, ben 10 sono state le affermazioni del Verona contro le 3 dei blucerchiati, mentre 10 volte la sfida è terminata con la divisione della posta in palio. L’ultimo incontro risale alla stagione 2017/2018 con il match che terminò sullo 0-0.