La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 07/10/2019 al 13/10/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per il Leone

Leone. Nervosismo, in amore, per il Leone, che in questa settimana dovrà cercare di mantenere la calma per non rovinare un rapporto di coppia o vivere difficoltà sentimentali. Le incomprensioni saranno il vero problema: bisognerà fare attenzione e cercare di essere diplomatici. I momenti di maggiore incomprensione si avranno lunedì e martedì. Calo anche dal punto di vista erotico. Cerca di non dare giudizi prima di conoscere tutto il quadro della situazione. Anche sul lavoro dovrai evitare le situazioni difficili da gestire: sostituisci la tua irruenza e ostinazione con razionalità e metodo. Da domenica ci sarà un recupero, ma fino a mercoledì evita di fare passi falsi;

Tre stelle per Sagittario, Capricorno e Acquario

Sagittario. Viaggi: questa è la parola chiave, perché soprattutto viaggiando potrai stringere nuove collaborazioni utili dal punto di vista lavorativo. Al di fuori dell’ambiente che frequenti solitamente, infatti, possono nascere nuove idee e intuizioni. Giove ti regala energia in amore, ma tu non sei al meglio di te. Probabilmente sei ingabbiato in una relazione amorosa che non funziona o che tu sia innamorato di qualcuno che non riesce a dirti ciò che desidera. Indecisione sul da farsi anche per quelle coppie che si vogliono bene. Non prendere rischi a metà settimana;

Capricorno. Novità sul fronte dell’amore e della famiglia per il Capricorno. Un’amicizia può trasformarsi in qualcosa di più, mentre in famiglia potrebbe arrivare una notizia sorprendente capace di rimetterti in gioco. Le stelle sono molto positive e per questo dovrai metterci anche del tuo per sfruttarne al meglio il favore. Ancora problematici i rapporti con Bilancia e Cancro. Sul pino lavorativo favorite le collaborazioni commerciali, ma questo è un periodo nel quale preferisci scendere in campo in solitaria e abbandonare un gruppo di lavoro in cui non ti trovi più bene. Mercoledì la giornata migliore, domenica quella più sottotono;

Acquario. Dal punto di vista professionale, è un momento che permette di affrontare le questioni finanziarie. Potresti riuscire a inserirti in un nuovo gruppo di lavoro e riuscire bene nelle situazione in cui si dovrà usare molto la mente. In amore avverti, da troppo tempo, una stanchezza a cui devi fare attenzione. Lunedì e martedì sono giornate che la Luna nel segno renderà elettriche. Devi cercare di farti scivolare addosso le tensioni, ma non sempre ci si riesce. Domenica ci sarà un recupero emotivo e qualcuno potrà vivere un’avventura. Meglio non rischiare, nei prossimi sette giorni, e fare attenzione al denaro.

Quattro stelle per Toro, Gemelli, Bilancia e Pesci

Toro. In amore vorresti avere più chiarezza e in questo periodo, per stare accanto alla persona a cui tieni, devi anche armarti di pazienza. Vivi un momento di disagio che si potrà superare bene. Sempre possibili i colpi di fulmine, le attrazioni fatali, ma le stelle di questa settimana ti rendono molto più critico del solito. Martedì una giornata pesante per i sentimenti. Sul lavoro potrebbero dei ritardi. Da un lato, la tua situazione astrale ti porta a sperimentare la tua creatività, e dall’altro ti aiuta a chiudere definitivamente quello che non ti interessa più portare avanti. La parte migliore della settimana sarà la seconda. Positiva la domenica;

Gemelli. Situazione lavorativa, la tua, protetta in qualche modo dalla Luna che rende le cose significative. Abbiamo più volte detto che chi- negli ultimi mesi- è rimasto invischiato in una situazione legale, alla fine dell’anno otterrà la risposta che attendeva. Proposte a lunga scadenza interessanti, con inizio fissato verso novembre. Marte favorevole dà una mano al lato sessuale delle relazioni. I sentimenti possono diventare ora particolarmente coinvolgenti. Nuove emozioni e nuove proposte non sono da sottovalutare. Serenità e buone occasioni a metà settimana;

Bilancia. Le problematiche che hai vissuto e che vivi sul lavoro continuano a influenzare, negativamente, la tua vita sentimentale. Le relazioni andrebbero sostenute, specialmente nelle giornate di lunedì e martedì che saranno positive. Il partner potrebbe metterti alla prova o potresti essere tu a farlo. Conflitti da evitare domenica. Giove attivo non ti aiuta a dipanare tutte le matasse sul lavoro. Hai poca chiarezza da parte delle persone che ti circondano. Cerca di chiarire il prima possibile le questioni legali ancora aperte. Fai le cose che devi fare nella prima parte della settimana e non rimandarle alla seconda;

Pesci. Hai una grande quantità di lavoro da portare a termine, e ciononostante stai vivendo un bel disagio: è come se dovessi dimostrare, ogni giorno, quanto vali a chi ti sta vicino nella professione. Settimana che può portare scelte immobiliari. In arrivo confronti dal punto di vista sentimentale, che culmineranno in una situazione che ti vedrà vincitore. L’autunno è la tua stagione. Le coppie di lunga data, che nonostante tutto stanno ancora insieme, ora potranno sanare delle piccole rotture. Chi è solo deve guardarsi attorno. Non devi esagerare in questa settimana, anche se giovedì avrai una marcia in più grazie a un’intuizione.

Cinque stelle per Ariete, Cancro, Vergine e Scorpione

Ariete. Puoi trarre il massimo dall’amore anche nei prossimi sette giorni, nonostante Marte rimanga pianeta opposto al tuo segno. Chi vive un storia di lunga data dovrà trattarla con cura. Chi ha vissuto una rottura a settembre la potrà persino recuperare, mentre chi è solo potrà avere delle occasioni interessantissime grazie ai nuovi incontri. Sul lavoro, la settimana è proficua per quelle persone che lavorano in proprio. Ci saranno da rivedere dei progetti iniziati a settembre perché non stanno andando esattamente come sperato. Hai questioni in sospeso con la legge? Queste contese vanno chiarite. Sfrutta al meglio le giornate del weekend, le migliori;

Cancro. Dal punto di vista lavorativo, stai cercando di realizzare nuovi progetti, che però pesano. Giovedì e venerdì saranno giornate positive, mentre sabato e domenica dovrai stare alla larga da situazioni di conflitto. Il fine settimana, comunque, sarà foriero di una buona intuizione, anche grazie alla Luna favorevole verso giovedì. Alla fine, arriverai dove vuoi. Dopo diverse scaramucce in amore, vissute non per colpa tua, i sentimenti diventano più semplici da vivere. Pu tornare anche un risveglio della passione verso le giornate di metà settimana. Un consiglio: nonostante questa situazione astrale favorevole ti porti a conoscere molta gente, non farti guidare dalle emozioni passeggere;

Vergine. Devi essere fiducioso e credere nell’amore, perché se non lo fai i sentimenti non possono tornare in primo piano. Stai vivendo una fase di cambiamento e di crescita, e quindi devi metterti in linea con la tua nuova condizione. Le premesse sono buone e ti porteranno a raggiungere un grande traguardo. Stelle buone per te anche dal punto di vista lavorativo, ma non devi stare con le mani in man o se vuoi ottenere dei risultati. Dopo mercoledì momento buono per chiedere alla vita le cose che desideri. La settimana è buona e avrà un picco massimo nella giornata di domenica;

Scorpione. Questa nuova settimana, dal punto di vista lavorativo, ti porta a fare una revisione generale di tutto quello che stai facendo e anche della tua situazione economica. Si consiglia però di cercare di recuperare la forza fisica, negli ultimi tempi un po’ deficitaria. In amore, settimana importante per gli incontri. L’amore sarà favorito, e anche l’eros, specialmente nella giornata di giovedì. Tu sei molto più sicuro di te e questo nelle relazioni con gli altri è importante. Potrà esserci un ritorno dal passato: nella tua vita potrebbe tonare una persona a cui avevi dato il ben servito lo scorso febbraio. Trend positivo che si confermerà anche nel weekend. Non devi dimenticare che l’origine di molti dei tuoi guai è psicosomatico, perciò è inutile dare la colpa alla sfortuna. Da mercoledì sarai in recupero.

Maria Mento