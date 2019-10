Schianto frontale tra due auto sulla statale 107: morti quattro giovani

Un nuovo dramma sulle strade italiane.

Poco dopo la mezzanotte un grave incidente avvenuto in provincia di Cosenza ha portato alla morte di ben quattro giovani (e al ferimento di altri due ragazzi).

Secondo quanto riportato dai diversi media che hanno parlato del sinistro, le due auto coinvolte si sono schiantate frontalmente al chilometro 25+500 della strada statale 107, in località Saporito, nel territorio del comune di Rende.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, del 118 e delle forze dell’ordine.

Non c’è stato nulla da fare per le quattro persone a bordo della Volkswagen Polo, mentre i due sulla Citroen C3 sono stati subito trasportati in ospedale, dove si trovano in condizioni gravi.

Le cause dello schianto – che ha portato a questa nuova tragedia sulle nostre strade – sono ancora in fase d’accertamento.

(Foto d’archivio)