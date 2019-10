Settima giornata di Serie A, dove vedere le partite delle 15 in diretta TV e in streaming?

Settima giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite in calendario oggi pomeriggio alle 15: due partite saranno visibili sui canali Sky e una su DAZN.

Nel primo pomeriggio di oggi a partire dalle 15 si disputeranno tre match di Serie A valevoli per la settima giornata di campionato. La Roma ospiterà all’Olimpico il Cagliari. Fonseca è alle prese con moltissimi infortuni e domani saranno out Mkhitaryan, Florenzi, Perotti, Under, Pellegrini e Zappacosta. Quest’ultimo si è rotto il crociato e dovrà stare lontano dai campi per almeno 6 mesi. Alle spalle di Dzeko agiranno Kluivert, Zaniolo e Veretout. Il Cagliari proverà a conquistare punti affidandosi alla coppia offensiva formata da Joao Pedro e Simeone. In cabina di regia Nainggolan affiancato da Nandez e Rog.

La Lazio sarà di scena a Bologna contro la formazione di Sinisa Mihajlović. Simone Inzaghi schiererà il consueto 352 con Immobile e Correa in avanti, quest’ultimo in recupero da un affaticamento muscolare. Sulla fascia destra ballottaggio fra Marusic e Lazzari. Nel Bologna è squalificato Soriano e il suo posto sulla trequarti sarà preso da uno fra Dzemaili e Svanberg. In avanti Palacio favorito su Destro e Santander.

L’ultima sfida in programma alle 15 sarà Atalanta-Lecce. I bergamaschi, dopo la beffa in Champions League contro gli ucraini dello Shakhtar, vogliono continuare a stupire mantenendo il terzo posto in solitaria in classifica generale. Recuperato Muriel: il colombiano potrebbe affiancare il connazionale Zapata in avanti. Ballottaggio Gomez-Malinovskyi sulla trequarti. Il Lecce arriva a Bergamo con la consapevolezza di dover fare un’impresa per conquistare punti. Liverani si affiderà a Falco e Babacar in avanti e all’esperienza di Lucioni e Rossettini in difesa.

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite di Serie A, valevoli per la settima giornata, in programma oggi pomeriggio in contemporanea:

Roma-Cagliari alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

Bologna-Lazio alle 15 su Sky Sport 253

Atalanta-Lecce alle 15 su DAZN e su DAZN1

Sarà, inoltre, possibile seguire le due partite in programma su Sky sul canale Diretta gol a partire dalle 15 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le due singole partite in programma su Sky.

Se siete interessati a seguire il match in programma su DAZN, vi ricordiamo la possibilità di usufruire del mese gratuito che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che anche gli abbonati a Sky avranno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.