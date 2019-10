Stasera in TV | Cosa c’è oggi 6 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 6 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 6 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della seguitissima serie tv “Imma Tataranni Sostituto Procuratore”. In seconda serata, una nuova puntata di “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. A seguire, il programma di approfondimento calcistico “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma “Il Borgo dei Borghi”, seguita dal programma di approfondimento musicale “Grazie dei Fiori”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “The Bourne Identity”: un uomo viene ritrovato in mare da un peschereccio. Oltre a ferite da arma da fuoco, l’uomo ha anche perso la memoria, l’unica traccia della sua identità sembra essere una capsula conficcata nel suo corpo con un indirizzo di una banca svizzera. Subito dopo, il film “Nella morsa del ragno”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Prince of Persia”: Dastan, uno dei principi di persia, rimane vittima di un complotto del perfido zio e viene accusato di aver assassinato il re. Mentre fugge il suo destino si incrocia con quello della principessa Tamina, guardiana del pugnale magico che contiene la sabbia del tempo. A seguire, una nuova puntata di “Tika Taka”, programma di approfondimento calcistico.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

Stasera in TV, la programmazione di domenica 6 ottobre 2019

Rai 1

21:20 Imma Tataranni Sostituto Procuratore

23:30 Speciale Tg1

Rai 2

21:20 Che tempo che fa

23:30 La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 Il Borgho Dei Borghi

23:30 Grazie Dei fior

Rete 4

21:20 The Bourne Identity (film)

23:30 Nella morsa del ragno (film)

Canale 5

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Prince of Persia (film)

23:30 Tiki Taka

La 7

21:20 Non è l’Arena

01:00 Tg La 7

Maria Rita Gagliardi