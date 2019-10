Torino-Napoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Settima giornata di Serie A, il Napoli giocherà in trasferta sul campo del Torino. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile sui canali Sky.

Torino e Napoli si sfideranno questo pomeriggio alle 18 in un match valevole per la settima giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Torino è reduce dal ko di Parma, mentre il Napoli ha conquistato un successo di misura contro il Brescia nello scorso turno, ma in Champions League non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Genk.

Mazzarri proporrà una linea difensiva composta da N’Koulou, Izzo e Bonifazi, mentre Belotti e Verdi giocheranno in attacco; sulle fasce saranno impiegati De Silvestri e Ansaldi. Soliti dubbi in avanti in casa Napoli: Mertens dovrebbe essere certo del posto, mentre Lozano, Llorente e Milik si giocano l’ultimo posto disponibile. Insigne riprenderà il suo posto sull’out di sinistra dopo la tribuna in Champions League. Squalificato Koulibaly e out per infortunio Maksimovic: Luperto affiancherà Manolas al centro della difesa.

Probabili formazioni:

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Baselli; Verdi, Belotti.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente.

Settima giornata di Serie A, il Torino ospita il Napoli nel match di oggi pomeriggio alle 18: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Torino-Napoli è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Sono 65 le sfide disputate a Torino fra le due squadre: i granata si sono imposti 24 volte contro le 18 vittorie dei partenopei, mentre la sfida è terminata in parità nelle restanti 23 occasioni. Nella passata stagione il Napoli si impose per 1-3 grazie alla doppietta di Insigne e al gol di Verdi; di Belotti il gol della bandiera dei granata.