Cotto e Mangiato, ricetta 7 Ottobre torta salata erbetta e gorgonzola

La settimana gastronomica inizia nel migliore dei modi. Nella giornata di oggi 7 ottobre, la rubrica di Studio Aperto, Cotto e Mangiato propone una ricetta molto sfiziosa: torta salata erbette e gorgonzola.

La ricetta

150 gr cipolla

700 GR erbette

Olio

280 GR gorgonzola

15 noci

3 uova

2 sfoglie

Preparazione torta salata erbetta e gorgonzola

La prima cosa da fare è soffriggere la cipolla tritata in padella con olio bollente. A doratura raggiunta aggiungere le erbette ben lavate e farle appassire. Dopo essersi intiepidite mettiamole in una terrina e aggiungiamo 15 noci tritate, 3 uova e amalgamiamo. Come ultima aggiunta, mettere il gorgonzola a cubetti e versare il composto su una sfoglia adagiata in terrina. Con la seconda sfoglia copriamo il ripieno, aggiustiamo il cornicione, bucherelliamo la pasta e inforniamo per 20 minuti a 200 gradi. E la torta sfiziosa è servita.