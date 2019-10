Fabio Rovazzi e dormono nella stessa camera d’albergo per errore – VIDEO

Will Smith e Fabio Rovazzi a causa di un errore di prenotazione si sono ritrovati a dormire nella stessa camera d’albergo

Will Smith e Fabio Rovazzi si sono ritrovati per errore nella stessa camera di un hotel a Budapest, a farlo sapere è stato il noto cantante sul suo profilo Instagram.

Rovazzi ha postato solo una parte del video girato con il noto ed amato attore hollywoodiano su Instagram, il video completo lo ha caricato su Youtube.

In molti pensano che non si sia trattato di un errore di prenotazione, bensì di un video girato dai due di comune accordo. Rovazzi negli ultimi anni ha conosciuto molte star, Will Smith non solo lo ha incontrato e conosciuto ma ha addirittura dormito nella sua stessa stanza.

Sara Fonte