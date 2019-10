Gabriel Garko a Domenica In: “Sono innamorato di una persona e non accetto giudizi sulla mia vita”

Ospite a “Domenica In”, Gabriel Garko rivela di essere innamorato, ma non conferma apertamente la relazione con il collega Gabriele Rossi.

Ospite a “Domenica in”, l’attore Gabriel Garko si è raccontato a lungo alla padrona di casa Mara Venier, tra lavoro e vita privata. Il protagonista de “L’onore e il rispetto” ha confessato il desiderio di riprendere in mano la propria vita:

“Dal punto di vista professionale sono cambiate delle cose. Ho deciso di cambiarle io stesso perché ad un certo punto bisogna decidere dove andare. La mia vita precedente non era divisa tra privato e professionale ma era un’unica cosa, avevo perso tutto perché ero concentrato solo sul personaggio che ero e non sulla persona. Il successo l’ho voluto io e mi prendo le conseguenze”.

Dopo l’incidente che l’ha visto protagonista a Sanremo, durante il periodo del Festival, Gabriel ha deciso di viversi pienamente la sua vita privata:

“Rimpiango non aver avuto una mia vita privata, pensavo di essere felice anni fa, pensavo mi bastasse il successo ma non era così. E’ stato determinante un giorno davanti allo specchio, mi sono guardato e non ho visto me, ho visto una copertina e allora ho riflettuto. L’incidente a Sanremo è stato il click grosso, ho capito da li che vorrei godermi più la mia vita”-

A proposito di vita privata, Mara Venier nota un particolare anello al dito di Gabriel e tenta di estorcergli un coming out, in relazione alla sua presunta storia d’amore con il collega Gabriele Rossi, ma con scarsi risultati. L’attore, infatti, dichiara di essere innamorato di una persona, ma di non volerne parlare:

“Questa fede la indosso da 2 anni. E’ l’unico che mi stava sul dito ma non sono sposato. Io voglio che alcune cose restino private, non voglio mostrare tutto a tutti, soprattutto dopo il periodo che ho vissuto. Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all’interno delle mura di casa mia”.

Gabriel Garko: “Una famiglia? Mai dire mai”

Se il matrimonio non è ancora arrivato, al contrario, potrebbe arrivare presto una famiglia tutta sua:

“Forse è tardi, ma mai dire mai”.

Maria Rita Gagliardi