Mercedesz Henger, attacco di panico a Domenica Live: replica poi alle accuse della madre – VIDEO

Mercedesz Henger si è sentita male ieri a Domenica Live, ecco cosa è successo durante l’ospitata della figlia di Eva Henger

Mercedesz Henger ieri a Domenica Live ha replicato alle accuse della madre. Nelle ultime settimane, Eva Henger ha infatti accusato Lucas Peracchi di picchiare e plagiare la figlia.

Poco dopo essere entrata in studio Mercedesz si è sentita male, è apparsa smarrita e con gli occhi pieni di lacrime. A Barbara d’Urso ha detto di avere un attacco di panico, si sentiva gli occhi di tutti addosso.

Dopo essersi ripresa la Henger ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di insultare la madre, non capisce però perché la stia facendo stare male in questo modo, inventando cose su di lei e su Lucas.

Alla conduttrice Mercedesz ha detto che Lucas Peracchi non l’ha mai picchiata, altrimenti non starebbe mai con un uomo che la mena.

Rivolgendosi alla madre Mercedesz Henger ha concluso dicendo: “Mamma, non hai cercato assolutamente di contattarmi,l’unico momento in cui mi hai contattato è stato per minacciarmi dopo ‘Domenica Live’. Vorrei una spiegazione seria per il male che hai fatto soprattutto a me. Prima di questa storia io stavo bene. Io non vengo più a parlare di questa cosa, mi tiro fuori”.

