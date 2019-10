Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 ottobre 2019: i Pesci potranno rivalersi di chi li ha traditi

Lunedì 7 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete vive una giornata interessante, stimolante, però bisogna dire che il fine settimana non è che sia stato proprio il top e allora chi lavora nel weekend non è stato contento di certi risultati. Altri, semplicemente, sono in disputa, in crisi forse, in battaglia dal punto di vista professionale perché sono costantemente criticati. È vero però che tu in qualche modo stai prendendo tutto un pochino di petto e questo alla fine può creare dei disagi anche alle persone che ti stanno attorno. questo senso di precarietà alimenta anche il desiderio di cambiare strategia e forse percorsi professionali. In amore consiglio prudenza. Un mese bello sarà quello di novembre. Ottobre lo considero un mese di recupero dei sentimenti o di conoscenze;

Toro. Il Toro parte in maniera un po’ sbandata. Questo inizia di settimana sembra confuso, ma ci sono delle piccole noie burocratiche che poi alla fine saranno risolte. Perché c’è un passaggio. Io dico sempre che forse riguarda l’abitazione, il luogo in cui ti trovi, però in generale anche per quanto riguarda carte, proposte, è un momento in cui puoi risolvere delle cose ma sempre in maniera un po’ faticosa. Non riversare tensioni in amore anche perché ottobre è un pochino difficile o spiazzante per i sentimenti, però poi dicembre, gennaio e febbraio saranno mesi importanti, quindi non rinunciare alla cose in cui credi solo per un eccesso di gelosia o perché in questo periodo certe situazioni non ti quadrano. Non esagerare;

Gemelli. Più ci avviciniamo al mese di novembre e meglio sarà. Tutte le questioni che hanno creato dei problemi nel passato piano piano saranno superate. Certo, c’è la necessità anche di tagliare i rami secchi. Gli imprenditori, le persone che hanno un’attività in proprio, già stanno facendo delle scelte, forse anche delle riunioni per capire cos’è giusto portare avanti e cosa è meglio abbandonare. È un oroscopo importante per l’amore a metà, nel senso che non credo che i Gemelli single ora cerchino nuove passioni perché se non c’è stato nulla di nuovo alla fine di settembre- soprattutto se c’è stata una crisi agli inizi di settembre- questo è un periodo di passaggio. Ci sono altre priorità per il momento, nella tua vita;

Cancro. Il segno del Cancro ha bisogno d’amore meno male che da domani Venere inizia un transito bello e questo non solo indica la possibilità di fare delle conoscenze ma anche che molti Cancretti scopriranno il valore dei sentimenti dopo un periodo in cui hanno dato più spazio al lavoro. Spesso i Cancro hanno una grande ambizione. Questo è un segno zodiacale di persone molto dolci e anche simpatiche, però devo dire anche a volte un po’ permalose, quindi attenzione a non prendertela per un nonnulla. Ecco, i più saggi hanno abbandonato percorsi, situazioni, che possono creare un po’ di disagio. Chi è costantemente in battaglia ha bisogno di relax per non cadere in quella situazione di grande stress che c’è stata a metà della settimana scorsa;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è molto affaticato e arrabbiato nei confronti di persone che non hanno fiducia nei suoi confronti, però tu devi anche capire che gli altri vogliono vedere i risultati. Tu sei una persona forte. Il Leone vive sempre rapporti di competizione, ma questo non è sempre negativo. Pensate a uno sportivo. Ha successo perché? Perché è in competizione e per migliorare i propri risultati deve sapere quanto fano gli altri, no? Per superarli, appunto. Quindi il Leone spesso si circonda di persone e le analizza, per capire quali sono i punti deboli di queste persone e migliorarsi. L’astrologia però propone anche un’altra tregua, perché se questa competizione diventa uno status troppo rilevante in amore c’è il rischio che ottobre porti qualche scompenso sentimentale, quindi attenzione nei rapporti;

Vergine. La Vergine apre una settimana importante, preludio anche di un 2020 di grande forza, di grande occasioni, quindi io penso ai ragazzi che vogliono sviluppare un progetto, a quelli che vogliono iniziare un nuovo percorso di studi. Io penso proprio che la Vergine avrà tanto entro febbraio- marzo. Dovrà pensare anche a migliorarsi. Qualcosa di buono può nascere in amore e sul lavoro. Ottobre è un mese di costruzione e anche di migliori, maggiori interessi;

Bilancia. La Bilancia, se ha un’attività in proprio, se può guadagnare più o meno a seconda delle circostanze dei contratti firmati, se sta a provvigione, beh insomma… Ci saranno delle buone novità. Raccomando di tenere spazi aperti per i sentimenti perché altrimenti si rischia di pensare solo al lavoro e questo non va bene;

Scorpione. Lo Scorpione inizia un po’ pensieroso la settimana, però attenzione : tra mercoledì e venerdì c’è tanto da dire, c’è tanto da fare e c’è tanto da recuperare. Addirittura potrebbe arrivare anche una bella notizia. Aggiungo: tra mercoledì e venerdì potrebbe esserci un sogno premonitore o anche una decisione importante da prendere. Se hai meditato qualche innovazione nella tua vita e per troppo tempo l’hai rimandata, sappi che è arrivato il momento di metterla in gioco. C’’è più ottimismo e voglia di fare e questo sono contento che capiti perché ad agosto eri giù di corda.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario apre le porte al destino e quando il Sagittario si mette a disposizione del mondo e sorride alla vita non solo è un piacere frequentarlo (perché diventa entusiasta, perché carica di energia anche quelli che lo circondano), ma diventa anche estremamente positivo nei confronti di se stesso. Venere è importante e lo sarà ancora di più a novembre. Scelte per la famiglia. Per i più fortunati (coloro che hanno il partner giusto accanto) pensieri per la casa, per un figlio. Innovazioni;

Capricorno. Il Capricorno lotta: lotta per emergere. Tu vuoi avere la gestione delle cose in proprio, ma in questi giorni se hai un’attività per conto tuo nessun problema, la gestisci come vuoi e va a gonfie vele o comunque migliorerà: nuovi progetti favoriti già da agosto. Mentre se devi dipendere da qualcuno, se qualcuno nonostante la tua buona volontà mette sempre delle barriere che tu devi cercare di scavalcare, allora potresti arrabbiarti. Forti dispute con una persona del Leone. Chi vuole farti apparire in una luce che non è tua, o screditarti, se la vedrà con una persona molto determinata. Attenzione anche con il segno dell’Ariete-. Giovedì e venerdì giornate buone per le relazioni. Si cresce. Chi lavora grazie ai consensi avrà qualcosa in più;

Acquario. Le stelle di questa giornata portano un po’ di elettricità in caso Acquario, se non altro per la strana influenza della Luna che in questo periodo porta a essere un po’ tropo critici, non solo nei confronti degli altri ma anche nei confronti di se stessi. È chiaro che chi ha qualche anno in più dovrà riguardarsi maggiormente e perché questa tensione esagerata si riversa nel fisico. Sappiamo anche, perché l’ho ripetuto già diverse volte, che a ottobre c’è stata una piccola crisi. Io mi auguro che la maggioranza degli Acquario abbia recuperato voglia di fare e forma fisica. Molto importante pensare all’amore, ma con un atteggiamento disponibile perché ottobre sarà un mese che potrebbe portare qualche dubbio. Per le coppie in crisi, doppia prudenza. Per chi è solo, magari il desiderio di vivere relazioni senza lasciarsi coinvolgere troppo;

Pesci. Il segno dei Pesci può innamorarsi, anzi deve innamorarsi perché quando non è innamorato la vita scorre in maniera difficile, sembra che tutto non vada per il verso giusto. Questo è un segno che ha veramente bisogno di dare spazio a tutto ciò che è vitale e i sentimenti, in questo periodo, devono essere più potenziati. Molto importante, da domani, l’ingresso di Venere in un segno amico. Chi è stato tradito o disilluso avrà in ottobre un mese complice per ritrovare serenità. Settimana produttiva e in crescita. Qualche polemica nell’ambiente di lavoro che dovrai cercare di superare. Nell’ambito professionale, se hai un ascendente Bilancia o Ariete adesso senti il peso delle scelte fatte nel passato e quindi potresti sentirsi un po’ più sotto torchio ma questo non significa che non ci saranno delle soluzioni o delle nuove scelte da varare entro poco.

