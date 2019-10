Roma, ritrovato impiccato a un ponte un fantoccio di Greta Thunberg. Virginia Raggi: “Vergognoso”

Un fantoccio con treccine e mantellina ritraente la figura dell’attivista Greta Thunberg è stato trovato questa mattina appeso a un ponte in via Isacco Newton a Roma. Virginia Raggi: “Vergognoso. Il nostro impegno sul clima non si ferma”.

Triste ritrovamento avvenuto questa mattina a Roma presso via Isacco Newton. Un fantoccio rappresentante l’attivista svedese Greta Thunberg è stato ritrovato appeso con una corda sotto a un ponte. Il fantoccio riproduceva esattamente la figura della ragazza che sta lottando contro il cambiamento climatico: treccine, mantellina e un cartello recante la scritta: “Greta is your God”.

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha twittato il seguente post contro questo vile gesto messo in atto da ignoti: “Vergognoso il manichino di Greta Thunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma”.

Fantoccio di Greta Thunberg trovato appeso a un ponte a Roma

Non si sono fatte attendere le reazioni anche di altri esponenti politici. Questo il tweet di Sergio Costa, ministro dell’Ambiente: “Il fantoccio trovato appeso a un ponte di Roma offende e ingiuria Greta Thunberg. Ognuno di noi, ogni cittadino impegnato per il clima e il Pianeta, e non solo, deve sentirsi colpito. È un atto inaccettabile e criminale, che ci vedrà ancora più compatti sullo stesso fronte”.

Dure anche le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti: “Contro Greta Thunberg anche violenza macabra! Condanniamo con forza questo gesto di chi non rispetta le idee quando non le condivide”.