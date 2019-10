Vittorio Sgarbi a Live Non è La D’Urso: “Io e Eva Robin’s abbiamo avuto un rapporto a 3 con una donna molto famosa che è morta”

Ospite a “Live Non è La D’Urso”, Vittorio Sgarbi rivela di avere avuto un rapporto a 3 con Eva Robin’s ed una donna molto famosa che è morta.

Ieri sera, Vittorio Sgarbi è stato ospite a “Live Non è La D’Urso” per confrontarsi con le cinque sfere insieme alla sua storica “nemica” Alessandra Mussolini. Durante il suo intervento televisivo, il noto critico d’arte ha fatto una rivelazione a luci rosse. In una delle cinque sfere era, infatti, presente Eva Robin’s, notissima attrice, cantante e personaggio televisivo transgender che si è complimentata con lui per aver ammesso, in passato, di essere stato insieme a lei:

“Ammiro il tuo fegato. Sei uno dei pochi che l’ha detto, di solito, gli altri lo nascondono… Tu hai anche specificato chi faceva cosa”.

A quel punto, Sgarbi ha dichiarato:

“Sì, perché siamo stati con una “morta”, che non si può citare, in un rapporto a 3… Con una “morta” molto famosa che è stata ospite tua più volte…”.

La rivelazione di Vittorio Sgarbi

Come se quanto detto non fosse già sufficiente, il politico è sceso nei dettagli:

“Eva Robin’s è una donna. Quello che ha di maschile, non m’interessa. Quella sera andammo con una donna straordinaria, celeberrima, famosissima, bellissima… Io ebbi un rapporto con lei, attraverso il “lui” che è lei (riferito a Eva Robin’s, ndr). Io misi il “lui” di lei… Non si può dire chi sia ma era una delle più famose donne italiane. Io, Eva, la prendo come donna però se la prendo come uomo posso farla introdurre nella donna che era con noi, che però è morta, non si può dire chi è! Essendo un rapporto a 3, è stato più complesso. Peccato che questa persona è morta e non si può parlare di lei”.

Chi sarà la donna famosa in questione?

Maria Rita Gagliardi