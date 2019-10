Adolescente riporta una ferita da “guerra” dopo un incidente a cavallo

Un’adolescente ha rischiato di perdere la mandibola dopo una caduta da cavallo, adesso è rimasta con una vistosa ferita in viso.

L’equitazione è uno dei desideri più diffusi tra le bambine e le adolescenti, specialmente in nazioni in cui c’è una lunga tradizione sportiva come la nostra o l’Inghilterra. Andare a cavallo, però, non è uno sport privo di rischi, visto che gli animali, solitamente mansueti, possono avere una reazione in consulta o semplicemente i fantini possono perdere l’equilibrio e una caduta dalla sella può essere letale. Ne è pienamente consapevole la giovanissima Emily (ragazzina del Derbyshire di appena 15 anni), che ha rischiato di morire proprio in seguito ad un incidente a cavallo.

Tragico incidente a cavallo: adolescente rischia di perdere la mandibola

La ragazzina stava cavalcando come al solito in un maneggio vicino Baslow (Inghilterra) quando all’improvviso ha perso equilibrio sulla sella ed è caduta con la faccia verso una staccionata. Le addestratori presenti al maneggio hanno visto immediatamente che la situazione era grave, Emily era rimasta con un centimetro di pelle che teneva congiunta la mandibola al resto della faccia.

L’adolescente è stata quindi portata immediatamente in ospedale, dove è stata operata d’urgenza. I chirurghi sono riusciti a ricongiungere perfettamente la mandibola ed ora Emily è tornata a poter usare la bocca in maniera normale. Il segno dell’incidente le rimarrà per sempre sul viso, ma il rischio che potesse morire è stato altissimo, visto che ha mancato un spuntone di metallo per pochi centimetri.