Grande Fratello Vip: la data di inizio della quarta edizione è stata rinviata ancora – VIDEO

L’inizio del Grande Fratello Vip è stato di nuovo rinviato, ecco quando dovrebbe andare in onda la quarta edizione del reality

Si continua a parlare della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la quarta edizione del reality sarà condotta da Alfonso Signorini su Canale 5.

La data ufficiale della messa in onda del reality continua a far discutere. Pochi giorni fa Mediaset tramite un comunicato ha svelato che il Grande Fratello Vip andrà in onda nei primi mesi del 2020 e non più ad ottobre.

Negli ultimi giorni si era detto che il reality sarebbe andato in onda il 7 gennaio, ma a quanto pare la data di inizio è slittata ancora. Su 361magazine si legge infatti che per ora l’inizio sarebbe fissato al 3 febbraio 2020. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale per esserne sicuri.

