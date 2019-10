Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 ottobre 2019: il Capricorno vuole autonomia nel lavoro

Martedì 8 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete vive una giornata interessante. Certamente è un periodo di lotte, però un periodo diverso da quello vissuto nella seconda parte di settembre perché le cose migliorano gradualmente. Poi avremo anche novembre, dicembre come mesi di riferimento. Anche se le battaglie iniziate a settembre restano complicate da gestire, pare che ci sia comunque qualcosa in più per te., persino in amore. addirittura le storie che nascono adesso, le amicizie che partono in questi giorni potrebbero diventare a novembre qualcosa in più, quindi datti da fare. anticipo: sabato e domani giornate migliori proprio per le relazioni;

Toro. Il Toro non deve fare confusione in amore perché le prossime 3 settimane nascono con questa Venere opposta che non individua per forza una crisi irrisolvibile ma può portare qualche difficoltà nel passato, qualche discussione anche tra persone che solitamente vanno d’accordo ma che in questo periodo devono risolvere un problema di casa, l’influenza o l’interferenza di alcuni parenti. Quindi, c’è qualcosa da discutere e il tasso di polemica si alza, si alzerà anche per quanto riguarda il lavoro;

Gemelli. I nati Gemelli nell’ultimo periodo, all’inizio di quest’anno , si sono ritrovati imbarcati in situazioni veramente pesanti, però adesso- finalmente- si inizia a intravedere un approdo. Quindi, anche chi stava in “mare aperto” riesce a intravedere un orizzonte più tranquillo. Qualcuno dirà che ci sono state persino delle obbligazioni, tensioni per motivi di soldi. Ora non è che tutto si risolve in quattro e quattr’otto, e soprattutto non è che piovano soldi dal cielo, però è come se certe tensioni stiano cambiando, si siano più ammorbidite. Dunque si riparte, poi a dicembre finalmente non avremo Giove in opposizione. Se in questi giorni ci sono dei ritardi non prendertela perché, tutto sommato, è prevedibile. In amore opportunità in più. Tra l’altro, questo è un mese interessante anche per chi vuole fare una proposta;

Cancro. Parlare di sentimenti, per il segno del Cancro, è obbligatorio. Da qualche tempo, non puoi dire una cosa che tutti sono contro di te e magari tu sei anche un po’ provocatorio nel parlare , eh, perché i nati Cancro adorano muovere le acque e comunque tirar fuori delle polemiche. D’altronde, questo è un segno che ama dire le cose come stanno e a volte un atteggiamento così franco, così sincero non compiace chi sta attorno. Se non desideri fare tu il primo passo verso una persona ottobre potrebbe renderti più affascinante del solito e quindi qualcuno si farà avanti con te. Cerca di non impelagarti in inutili polemiche sul lavoro.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone questo è un mese particolare, di riflessione e forse anche di test. Per esempio, se un rapporto non va lo capirai a ottobre. Se ci tieni a un legame cerca di mantenerlo stretto a ottobre, perché poi a novembre molte complicazioni saranno superate ma che ci sia una complicazione, una tensione in più., è prevedibile. Attenzione ne rapporti con il segno del Toro, dell’Acquario. vuotare il sacco? Sì, ma attenzione a non dire cose che potrebbero offendere. C’è da dire anche aggiungo, che nell’ambito del lavoro è un momento in cui dovrai dimostrare quanto vali. Entro novembre non escludo che sci sia anche da cambiare ruolo, o un atteggiamento o un’ occupazione;

Vergine. La Vergine pare proprio che in questo periodo stia vivendo un momento di forza. Raccomando sempre questo segno zodiacale che è prudente di farsi avanti: lo dico per l’amore, lo dico anche per il lavoro. Di solito, nel lavoro i Vergine sono molto più protagonisti e persino più ardimentosi rispetto all’attività amoroso, però l’importante- in questo momento- è non eclissarsi, non fare finta di nulla, e se c’è da pretendere qualcosa chiederla;

Bilancia. Ieri spiegavo che la Bilancia sta mantenendo la calma perché desidera evitare discussioni e problemi, ma fino a che punto sarà possibile un atteggiamento così filosofico? Molto dipende dall’ascendente, ovviamente, perché chi ha un ascendente Ariete, Leone, sopporta meno di chi ha ascendente Capricorno o Cancro, però per i sentimenti- se devi parlare di cose importanti- meglio dire tutto entro venerdì. Il prossimo fine settimana potrebbe essere di nuovo agitato. Novità per chi ha delle fatture, dei soldi in sospeso perché potrebbero arrivare anche delle buone notizie;

Scorpione. Lo Scorpione si innamora più facilmente o parla più facilmente d’amore. Tra l’altro, in questi giorni c’è la necessitò di riprendere quota e anche un rapporto più sereno con te stesso. Devo ricordare che dal punto di vista delle forma fisica ci sono stati anche dei problemi che qualcuno ha dovuto affrontare da agosto. I nuovi progetti sono favoriti, i più fortunati possono avere anche il partner che è complice in una progettazione che riguarda il lavoro, che riguarda un’idea. Chi lavora in proprio avrà qualcosa in più. Fascino che non manca con Venere nel segno. Anzi, ottobre è un mese importante anche per ritrovare quella voglia d’amore che era sparita durante l’estate. Chi ha chiuso una storia non è detto che debba tornare sui propri passi: si può voltare pagina, si possono fare delle conoscenze speciali;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve darsi da fare, anche in vista di novembre quando Venere sarà nel segno. Le tue idee sono rivoluzionari. Rispetto ai silenzi di settembre per i Sagittario che lavorano a provvigione c’è qualcosa in più, risposte, perché nelle prima due settimane di settembre c’è stato davvero il vuoto e adesso, invece, qualcosa si muove. Quindi, ci sono delle correnti positive che coinvolgono il tuo segno e una bella risposta positiva può arrivare anche in amore. È tempo di emozioni da riconquistare;

Capricorno. Il Capricorno, piuttosto che mediare e cercare delle soluzioni con le persone attorno, preferisce muoversi per conto proprio e quindi ribadisco ciò che ho già scritto nel mio libro del 2019 e quello che anche dirò nel 12020, e cioè che il Capricorno vuole fare tutto da sé o comunque avere poteri per quanto riguarda una gestione che riguarda il lavoro. In amore, ci sono belle opportunità per chi si dà da fare;

Acquario. L’Acquario è molto polemico, forse stanco, e chi non si è curato, chi si è un po’ lasciato andare durante l’estate, probabilmente non ha ancora risolto alcuni problemi che possono essere di origine psicologica ma anche fisica . C’è chi è stato male sul serio, quindi adesso bisogna prendersi un po’ più cura di sé. La situazione sentimentale è un p’ allo sbando e sono ancora più innervositi gli Acquario che fanno cose che non vogliono più fare. sapete che l’Acquario non ama le regole, non ama i contratti che non si possono strappare. L’Acquario vive, vorrebbe vivere libero, ma questo non è possibile perché poi delle responsabilità bisogna caricarsele sulle spalle. Ecco, chi ha troppe responsabilità ora sente queste spalle dolenti ed è probabile anche che riversi qualche tensione in amore;

Pesci. Non posso escludere che qualche persona entro venerdì riceva una ella notizia, una conferma. Io ho spiegato che tutti i nati sotto il segno dei Pesci che sono rimasti fermi avranno un’occasione in più per ripartire, quindi tornano emozioni e spero davvero anche che chi è rimasto senza amore o ha vissuto delle complicazioni possa ritrovare serenità. È un buon indizio questa Venere che da oggi aiuta, Mercurio già favorevole. Avremo una buona fine dell’anno importante ci sarà anche chi ritorna in scena. Diciamo che i tuoi nemici saranno sconfitti: non ora, ma te ne accorgerai di più da dicembre. È un buon indizio anche per quanto riguarda la forma fisica. È possibile ritrovare molta serenità interiore. Datti da fare e non essere pessimista: guarda il bicchiere mezzo pieno, mi raccomando.

