Paolo Mieli a ‘Otto e Mezzo’: “Renzi vorrebbe far fuori Giuseppe Conte mantenendo la maggioranza Pd e Cinque Stelle”

Ospite della trasmissione televisiva ‘Otto e Mezzo’ su La7, il giornalista Paolo Mieli ha ipotizzato la strategia di Matteo Renzi per i prossimi mesi: “Renzi vorrebbe far fuori Giuseppe Conte”.

Il giornalista e saggista Paolo Mieli, ospite della trasmissione ‘Otto e Mezzo’, condotta da Lilli Gruber, ieri sera ha ipotizzato la futura strategia di Matteo Renzi, attuale leader di Italia Viva.

Secondo Mieli, Renzi avrebbe un piano segreto: “Renzi vorrebbe far cadere il governo Conte e farne un altro con la stessa maggioranza. L’ex premier mina alla legislatura, lui matura il desiderio di far fuori Giuseppe Conte. Nei suoi disegni il leader di Italia Viva pensa di sostituire il presidente del Consiglio con un altro nome, mantenendo però la maggioranza Pd e Cinque Stelle”.

Paolo Mieli, però, ha commentato ironicamente anche alcune dichiarazioni dello stesso Conte: “Il presidente del Consiglio è lo stesso del precedente governo, anche un anno fa promise la lotta all’evasione. A pagina 74 dell’attuale documento c’è scritto che Conte lo scorso anno è riuscito a venire a capo di 370 milioni di evasione, quest’anno ne promette 7 miliardi. Caspita, è un mago”.

Paolo Mieli ha proseguito: “Rimpiango il contratto di governo, perché quella formula era più chiara. Mi ricordo che c’era il reddito di cittadinanza, quota 100 e le politiche sull’immigrazione. Non le condividevo ma erano chiare”.

Durante la trasmissione era presente anche l’attuale Ministro della cultura e del turismo, Dario Franceschini. Ecco la sua risposta: “Prima era un’alleanza tra avversari che volevano restare avversari. Non si governa con le sfere di influenza. Noi stiamo facendo qualcosa di diverso, un alleanza di governo. In Umbria abbiamo fatta un’alleanza con il M5s vediamo se funziona, poi ci sarà l’Emilia, la Calabria… In Emilia non metteremo in discussione il nostro candidato Bonaccini. L’alleanza M5s-PD ha un valore positivo perché sta governando al miglior modo possibile”.