Pietro Tartaglione su Pamela Prati: “C’è stata una frase che non è stata corretta” – VIDEO

Pietro Tartaglione è tornato a parlare di Pamela Prati sul suo profilo Instagram, l’ex corteggiatore ha svelato che spera di ricredersi

Pietro Tartaglione pochi giorno fa si è scagliato contro Pamela Prati su Instagram. Poche ore fa, però, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto un passo indietro.

Tramite alcune Instagram Stories Tartaglione ha detto di riportato una frase sulla Prati che non era corretta, cioè quella in cui dice che si è inventata delle malattie, ha precisato infatti che non risulta essere vera.

Il compagno di Rosa Perrotta ha poi aggiunto: “Tramite altre persone, amicizie in comune, ho saputo che lei è rimasta particolarmente dispiaciuta per quello che ho detto ieri e questo a me dispiace perché è una donna adulta e prima di queste vicende godeva di tutta la mia stima e del mio affetto.”

Tartaglione ha fatto sapere che riguarderà la puntata di Non è l’Arena dove Pamela Prati ha parlato della vicenda su Mark Caltagirone. Ha poi concluso dicendo che spera di ricredersi sulla sua persone.

Sara Fonte