Prete si scaglia contro la Lega durante la messa. Salvini: “Preoccupati di salvare le anime”

Secondo quanto riportato dal Mattino di Napoli, domenica durante l’omelia il parroco della chiesa di Montevergine a Caserta (che, ironia della sorte, si chiama Michele Santoro) avrebbe invitato a lasciare la funzione gli elettori della Lega.

Così Salvini ieri durante un comizio a Narni – in Umbria, dove il leader della Lega si trova in vista delle imminenti elezioni regionali – si è scagliato contro il parroco: “Durante la predica, ieri, ha detto ‘mi piacerebbe che chi vota Lega uscisse da questa chiesa perché siete degli assassinio’ ma fai il parroco e preoccupati di salvare le anime…“.

Ci si chiede cosa le parole di Don Michele possano interessare agli abitanti dell’Umbria.

E’ tornato sull’argomento anche il senatore della Lega Claudio Barbaro, capogruppo in commissione Cultura, che attraverso una nota ha detto: “Non può che dispiacere questo comportamento soprattutto davanti a quei fedeli che, nella domenica della supplica alla Madonna di Pompei, per questi motivi, non hanno potuto godere con serenità del momento di fede”.