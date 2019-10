Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 8 ottobre 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“L’assalto di Erdogan ai curdi”

La svolta. Allarme della Ue: «Prepariamoci al peggio». Le voci dal fronte: «Pugnalati alle spalle»

Trump lascia la Siria: via da guerre ridicole. Turchia pronta all’invasione

Con una mossa inattesa, ma pare da tempo preparata, il Presidente della Turchia Erdogan ha predisposto i piani militari per l’invasione della Siria del Nord. Uno degli intenti dichiarati del governo turco è quello di eliminare i curdi ribelli, considerati dalla Turchia come terroristi. Per consentire l’invasione, Trump ha ordinato il ritiro dei militari Usa di stanza in quella zona del Paese. Gli Usa hanno dichiarato che non parteciperanno a queste operazioni militari, ma di fatto la Casa Bianca ha “scaricato” i curdi che sono stati alleati americani nella lotta contro l’Isis. L’Europa guarda con preoccupazione al fronte di combattimento che rischia di aprirsi.

-“Il naufragio delle donne e dei bimbi”

Lampedusa. Recuperati 13 corpi, dispersi 8 piccoli

Tragedia nella notte, a Lampedusa. Un barchino che trasportava circa 50 migranti si è ribaltato durante le operazioni di soccorso compiute dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza. Nessuno dei migranti aveva il salvagente. Tra le vittime ci sono 13 donne e lo stesso scafista. Un’altra donna è in coma. Tra i dispersi ci sono 8 bambini. Le persone salvate e portate a riva sono 22.

Il Sole 24 Ore

-“Sanità, dai nuovi ticket stangata in vista per i redditi medi”

Verso la manovra

-“Sabbia per accumulare energia solare”

Rinnovabili. La Pmi Magaldi si allea con il colosso Mitsubishi

La Gazzetta dello Sport

-“Il diavolo veste Pioli”

Il Milan cambia

Divorzio con Giampaolo

Ormai è ufficiale: la vittoria del Milan contro il Genoa non ha salvato la panchina di Giampaolo. La dirigenza rossonera ha pensato a Luciano Spalletti come primo sostituto del tecnico, ma la trattativa- che faceva propendere per un sì- si è arrestata perché l’ex interista è ancora legato ai nerazzurri da un contratto biennale. Spalletti ha chiesto una buonuscita da 20 milioni di euro, che l’Inter non vuole corrispondere propendendo per una cifra inferiore. I diavoli rossi hanno dunque virato su Stefano Pioli e pare che sarà proprio lui il prossimo tecnico del Milan.

La Repubblica

-“Un tesoretto per i figli”

La manovra

Il piano famiglia del governo: 240 euro al mese fino ai diciotto anni, dieci miliardi di risorse

Arriva il decretone fiscale: stretta sulle partite Iva, confermati gli incentivi per i pagamenti digitali

Taglio parlamentari: ultimo atto, Camera quasi vuota. Oggi il sì

Un bonus di 240 euro al mese fino al compimento dei 18 anni: questa la misura salva famiglie pensata dal governo tramite l’erogazione di aiuti economici per ogni figlio presente nel nucleo familiare. Cosa cambia per chi già riceve il bonus di 80 euro voluto da Matteo Renzi? Chi non ha figli continuerà a percepirlo (quindi, per una coppia possono diventare 160 euro se ne hanno diritto entrambi i coniugi), chi non ne ha percepirà l’assegno unico di 240 euro che assorbirà i precedenti 80. Dal punto di vista legislativo, sono due i momenti cruciali per il governo: uno il prossimo 28 ottobre, quando arriverà in Aula il ddl Delrio-Lepri per definire la questione dell’assegno unico dal punto di vista normativo, e un secondo momento prettamente finanziario, che scandirà la ripartizione delle risorse finanziarie da destinare. Si tratta di un piano da 30 miliardi di euro che ne prevede altri 10 extra di copertura.

-“Non si può continuare a morire così”

Strage di donne e bambini davanti a Lampedusa

La Stampa

-“Taglio dei parlamentari: è fronda contro Di Maio

Verso la scissione nei 5S”

Oggi voto decisivo: la Lega potrebbe lasciare l’aula. La riforma è in bilico

Conte: Renzi un alleato come gli altri, in politica non sopporto i prepotenti

Legge sul taglio dei Parlamentari che potrebbe far concretizzare una ulteriore scissione in seno alla maggioranza di governo. Dopo l’addio di Renzi al Pd, 25 deputati del M5S (ma si può arrivare anche a 30) potrebbero usare il voto sulla legge per scindersi dal Movimento, votando “no” e aprendo una fronda anti Di Maio. Oggi, finalmente, la legge che taglierà 345 parlamentari arriverà alla Camera per il passaggio finale prima dell’approvazione. Giuseppe Conte ha risposto ai recenti attacchi lanciati al suo indirizzo da Matteo Renzi sulla questione Russiagate, sottolineando che in politica non sopporta i prepotenti.

-“Gli F35 italiani pattugliano in Islanda i confini aerei della Nato”

Sei F35 che battono bandiera italiana sono stati schierati in Islanda, per la prima volta da quando la Nato è stata fondata, per aiutare nella difesa il Paese nordico privo di una propria Aeronautica. Si tratta della prima missione estera (definita “Tfa 32nd Wing”) del caccia di quinta generazione.

Maria Mento