Salvini desaparecido in Senato: l’ultima presenza è datata 11 settembre

Il Parlamento ha pubblicato la lista dei presenti alle votazioni dell’ultimo mese: da questa risulta che Salvini ha partecipato solamente l’11 settembre.

L’influenza di Matteo Salvini sulla politica nostrana è andata scemando dopo il mese d’agosto. Ovviamente perché il tentativo di andare ad elezioni anticipate è fallito e perché adesso al governo ci sono PD e M5S. Oltre a questa, però, è scesa anche la presenza del senatore alle sedute per le votazioni, segno che il leader della Lega è poco interessato a quello che si verifica in Parlamento al momento e che preferisce andare in missione per coltivare il consenso degli italiani nei confronti del suo partito. Bene chiarire che il senatore non sta infrangendo nessuna legge e che è suo diritto assentarsi per le votazioni, ma il suo comportamento stona e non poco con le parole pronunciate proprio durante la sua ultima presenza.

Salvini e le presenze in Senato

L’11 settembre scorso Salvini era in Parlamento per votare contro la fiducia al Governo Conte bis. In quella occasione si è scagliato duramente contro i Senatori a vita Liliana Segre e Mario Monti che avevano concesso il proprio appoggio alla coalizione giallo-rossa. A suo dire infatti la figura del senatore a vita non dovrebbe esistere, poiché questi fanno il loro lavoro “pro tempore”, ovvero si presentano alle votazioni solamente quando non hanno altri impegni.

Andando ad osservare la tabella sulle ultime votazioni effettuate in Senato (tabella liberamente consultabile su Openpolis) vi renderete conto che dopo quel fatidico 11 settembre, il leader della Lega si è assentato costantemente. Il motivo di queste assenze è chiaro a tutti, Salvini sta preferendo portare avanti una campagna elettorale senza soluzione di continuità. In questo momento, infatti, sta preferendo curare la campagna elettorale della Lega in Umbria.