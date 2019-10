Un suv parcheggiato in salita investe cinque bambini di un asilo: grave una bimba di due anni e mezzo

Questa mattina a Chieri davanti all’asilo “La casa nel bosco”, sito in Corso Torino 54, si è registrato un grave incidente che ha coinvolto cinque bambini nel cortile. Un suv parcheggiato in salita ha investito i piccoli e una bimba di appena due anni e mezzo è in gravi condizioni.

Ciò che è accaduto questa mattina fuori dalla scuola materna “La casa nel bosco” di Chieri, in provincia di Torino, ha dell’incredibile. Cinque bambini sono stati investiti intorno alle 10.30 da una macchina parcheggiata in salita nel cortile dell’asilo. La macchina ha iniziato a muoversi da sola, forse a causa di un guasto, e ha investito i bambini. Una bambina, di due anni e mezzo, è in pericolo di vita, mentre altri due hanno subito ferite lievi. Fortunatamente gli altri due bimbi coinvolti nell’incidente sono del tutto illesi.

La piccola in gravi condizioni è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Regina Margherita in codice rosso, con un trauma cranico, toracico e addominale. In questo momento è in corso un’operazione neurochirurgica e la prognosi è riservata.

Queste le parole di una delle titolari della scuola materna: “Quando si è verificato l’incidente, i bambini erano in una zona di transito insieme agli educatori e stavano andando alla stalla degli animali, proprio mentre la macchina si è mossa”.