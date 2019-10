Dramma stradale, tir travolge pullman: 8 vittime, 14 bambini rimangono orfani

Il paesino di Munteni Buzau piange la morte di 8 mamme, morte a causa di un tragico incidente, e si stringe attorno ai loro bambini rimasti orfani.

Sabato mattina, come ogni altro giorno della settimana, 15 donne (tutte mamme) sono salite sul mini bus che le avrebbe portate da Munteni Buzau, piccolo paesino nella campagna romena, alla capitale Bucarest. Quel viaggio era un percorso obbligato che le donne del paesino romeno devono affrontare per poter andare a lavorare. A tarda sera tutti i familiari e gli amici attendevano il ritorno delle mamme, ma al loro posto è giunta una tragica notizia.

Sulla strada provinciale che le avrebbe portate a casa, un tir ha perso il controllo ed ha colpito in pieno il pullman. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e 8 delle quindici donne sono morte nell’impatto, le altre sette sono invece ricoverate in ospedale e gravemente ferite; morti anche i due autisti che si davano il cambio durante il tragitto. La notizia ha sconvolto il paese, abitato da qualche migliaio di abitanti, dove erano conosciute e amate da tutti e dove ora si preoccupano per i figli, 14 bambini rimasti orfani delle loro madri.

Lutto per le 8 mamma morte nel tragico incidente, la popolazione si stringe attorno ai bambini rimasti orfani

Dopo aver ricevuto la notizia, il sindaco di Munteni Buzau ha indetto un lutto cittadino per tre giorni. La porta d’ingresso del paese e le tre chiese al suo interno sono state adornate con dei fiori in ricordo delle donne, mentre tutti gli abitanti hanno partecipato ai funerali. Da loro è emerso un grido di dolore che è lo stesso che risuonerà nelle teste di quei bambini che non rivedranno più le loro madri: “Vi aspettavamo con ansia ma non volevamo salutarvi in questo modo”.