Calciomercato Inter, Rakitic apre all’addio al Barça: “Ho voglia di giocare”

Impiegato molto poco in questo avvio di stagione del Barcellona, il centrocampista croato Ivan Rakitic starebbe pensando di lasciare la catalogna.

O almeno, ciò è quanto traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai media del suo paese del centrocampista classe ’88: “Non so quello che succederà. Farò tutto il possibile per cambiare la situazione attuale. Ho un contratto in scadenza nel 2021 e il Bar​ça è il miglior club del mondo, però ho voglia di giocare e non solo passeggiare per le vie della città o andare al mare”.

Rakitic ha quindi aggiunto, parlando delle opportunità giunte durante la scorsa sessione di mercato: “Ho parlato con la dirigenza: tutti sapevano che avevo altre opzioni, non era un segreto, ma sono rimasto. Se le cose non dovessero cambiare ci siederemo nuovamente al tavolo per discutere del mio futuro”.

Alla finestra – tra le tante compagini potenzialmente interessato al calciatore vicempione del mondo – l’Inter, che ha palesato più di qualche problema a centrocampo specialmente quando è stata costretta a fare a meno di Stefano Sensi (come contro la Juventus, quando l’ex Sassuolo è uscito per infortunio).