Come sta Franco Battiato? Il Maestro di Ionia riappare in foto dopo oltre un anno

In vista della pubblicazione del nuovo album, Franco Battiato torna a mostrarsi su Facebook con una foto in studio: quali sono le sue condizioni?

Per la gioia di tutti i suoi fan, quest’oggi Franco Battiato è tornato a scrivere e mostrarsi sui social. La comunicazione dell’artista catanese si è limitata ad una breve frase per annunciare che i lavori su ‘Torneremo Ancora‘, nuovo album in uscita il prossimo 18 ottobre sono ultimati: “Terminati i missaggi di Torneremo Ancora, insieme a Pino Pischetola”. L’album, lo sappiamo già da una precedente comunicazione a riguardo, è una raccolta di alcuni brani iconici del cantautore, 14 in tutto, cantati dal vivo insieme alla Royal Philharmonic Concert Orchestra diretta da Carlo Guaitoli. A questi si aggiunge un singolo inedito a cui Battiato ha lavorato in questi mesi.

Come sta Franco Battiato

Sebbene la notizia ufficiale è che Franco Battiato ha terminato il lavoro di mixaggio del suo album, quella ufficiosa è che è tornato in forma. Lo scorso anno, infatti, si sono diffuse voci su uno stato di salute precario del cantante catanese ed insieme a queste il timore che potesse essere in fin di vita. Ad alimentare questa sensazione c’era il fatto che l’artista non si esibiva in concerto da diversi mesi. Che lo stato di salute fosse migliorato lo aveva comunicato lo stesso Battiato con una nota ufficiale in cui tranquillizzava i fan: “A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo”.