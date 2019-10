Cotto e Mangiato, ricetta 9 ottobre: Zuppa di pane con pomodoro

La settimana gastronomica prosegue nel gusto. Oggi Tessa Gelisio, nella sua cucina di Cotto e mangiato ha mostrato agli spettatori come preparare la zuppa di pane con pomodoro, ricetta tipica sarda. La particolarità della ricetta è che la conduttrice l’ha preparata insieme a Roberto Serra.

La ricetta della Zuppa di pomodoro con pane

Gli ingredienti che ci occorrono sono:

Pomodoro

Pane

Uova

Pecorino grattugiato

Salsiccia

Basilico

La prima cosa da fare è tagliare i pomodori a tocchetti e metterli a cuocere in olio EVO, aggiungendo basilico a piacere. In una padella a parte cuocere la salsiccia sminuzzata trifolandola, e intanto portiamo un pentolino di acqua salata ad ebollizione e caliamo una fetta di pane al suo interno per scolarla immediatamente. Adagiarla in un piatto e coprirla con il sugo ottenuto dai pomodori. Grattugiamo pecorino a piacere. Prepariamo un uovo in camicia e a cottura ultimata adagiamolo sul pane. Come ultimo passo coprire l’uovo con la salsiccia trifolata e decoriamo con basilico a piacere.