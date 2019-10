Meteo 10 ottobre 2019 | Previsioni del tempo di domani: piogge su Friuli, Calabria e Sicilia

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

10 ottobre 2019: situazione di nuvolosità sostanziale su tutte le regioni italiane. Il sole farà capolino soprattutto sul Centro e al Nord Italia. Ancora assediate dalle precipitazioni e dal maltempo il Friuli Venezia Giulia, la Calabria e la Sicilia. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo per il 10 ottobre 2019: Nord

Mattinata di sole sulle regioni occidentali e centrali del Nord, con preponderanza di sole anche sul Trentino Alto-Adige. Situazione di nuvolosità intensa sull’Emilia-Romagna, sul Veneto e sul Friuli Venezia-Giulia, su cui sono previste piogge (nella zona meridionale della regione). Situazione di sole inframezzato a velature su tutto il Nord Italia: zone leggermente più sgombere saranno il Trentino Alto-Adige centro-meridionale e l’Emilia Romagna orientale. Completamente soleggiata la Valle D’Aosta. Serata nuvolosa sulle regioni del Triveneto. Qualche velatura anche sull’Emilia-Romagna orientale. Sereni i cieli di Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Nottata nuvolosa sulle regioni centrali e orientali del Nord. Quasi del tutto sgomberi i cieli di Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna occidentale. Totalmente liberi i cieli della Liguria.

Previsioni meteo per il 10 ottobre 2019: Centro e Sardegna

Mattinata di sole, inframezzato a nuvole, quella di domani sul Centro Italia. Stessa situazione, più o meno, al pomeriggio: tempo soleggiato e nuvoloso su tutte le regioni. Bene ancora la Sardegna, completamente soleggiata, e cieli liberi anche sul meridione della Toscana. Serata ancora nuvolosa su Toscana, Umbria e Lazio settentrionale e meridionale. Velature più corpose copriranno i cieli delle Marche, mentre saranno liberi quelli della Sardegna. Nottata serena, con nubi non troppo intense che andranno a coprire la Sardegna nord-occidentale e le Marche.

Previsioni meteo per il 10 ottobre 2019: Sud e Sicilia

Mattinata soleggiata, quella di domani, soltanto per l’Abruzzo, il Molise e in parte per la puglia (zona garganica). Nubi intense su Campania, Puglia centrale e meridionale, Calabria e Sicilia. Pioverà, in Sicilia, nella zona del catanese e dell’augustano. Piogge pomeridiane sul palermitano e sulla Calabria centrale. Maltempo, senza piogge, sulla Puglia del Sud. Nuvole sull’Abruzzo, sul golfo di Napoli e sulla Basilicata. Soleggiati i territori rimanenti. Serata nuvolosa principalmente su Puglia, Basilicata, Calabria centrale e meridionale, Sicilia, con maltempo localizzato sul palermitano (ma senza piogge). Situazione serena in Campania. Nella notte ancora maltempo sul sud della Puglia e piogge sul messinese. Nuvole sul resto delle regioni meridionali. Più sereni i cieli di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia garganica e Sicilia occidentale.

Previsioni meteo per il 10 ottobre 2019: temperature, venti e mari

Le temperature minime saliranno su tutto il Paese, fatta eccezione per il nord-ovest: qui saranno in calo. Le temperature massime saliranno in tutto il Paese e più intensamente al Nord. I venti saranno moderati, da oriente, sulle zone ioniche di Sicilia e Calabria, ancora colpite dal maltempo, e moderati (da nord) sulla Sardegna, con peggioramenti dal pomeriggio. I mari saranno mossi e localmente molto mossi (lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centrale, il Mar Ligure, con situazione in miglioramento su quest’ultimo specchio d’acqua), molto mossi (lo Ionio centro-meridionale, con dei miglioramenti nel corso della giornata), e molto mossi (il Mar di Sardegna).

Maria Mento