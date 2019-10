Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 ottobre 2019: per il Sagittario tre giornate in cui fare attenzione

Mercoledì 9 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È un oroscopo di lotte per il segno dell’Ariete ma anche, finalmente, di piccole vittorie perché in particolare chi ha iniziato dei lavori dopo l’estate si sentito all’inizio sconfitto, avrebbe voluto mollare tutto e invece piano piano non dico che si risolve ogni problema perché sapete che quando nascono le cose storte è difficile che si raddrizzino) però ci sono dei risultati migliori. Si va avanti. E poi, come si dice, necessità fa virtù: potresti accontentarti. In amore invece non ti accontenti. Dopo un settembre conflittuale , un po’ lontano dalla persona amata, bisogna ritrovare un po’ di complicità. Nel lavoro si può costruire qualcosa di importante . In amore le emozioni si possono anche ritrovare in maniera positiva;

Toro. Recupero per il segno del Toro, anche se parziale perché Venere in opposizione significa che da qualche tempo rimetti in discussione tutto: la tua partecipazione a un lavoro, alcune tue scelte in amore, o è probabile che tu sia un po’ preoccupato per una persona cara che non sta bene. Se c’è da discutere qualcosa è meglio farlo subito. Non è un periodo di grandi soddisfazioni ma ricorda sempre che vai incontro a una fine dell’anno e a un 2020 di successo, quindi evidentemente se devi stipulare un accordo, acquistare qualcosa, devi aspettare un paio di settimane e poi si risolve tutto, ma in questo momento sei un po’ confuso;

Gemelli. Il weekend può essere importante per il segno dei Gemelli. Le storie d’amore che sono nate nel corso delle ultime 4 settimane possono essere utili anche per il futuro. va ricordato che i Gemelli stanno bene quando c’è qualcosa da scoprire. Questo è uno dei segni più curiosi dello zodiaco, nel senso che si nutrono di curiosità. Per esempio, in amore una persona non ti interessa più quando non ha più nulla da dire, quando è completamente rivelata, mentre a te piacciono le situazioni che devono essere in qualche modo scoperte, appunto, giorno dopo giorno. Adesso c’è la possibilità di tornare attivi e contenti proprio perché un nuovo progetto si può attivare. Poi, se ci sono delle questioni legali e dei blocchi, sappi che a dicembre si risolve tutto. Probabile che ci sia un ritardo in un lavoro;

Cancro. Mercoledì, giovedì e venerdì sono tre giornate in cui i nati sotto il segno del Cancro rivelano al massimo le loro emozioni. Anzi, potrebbe addirittura arrivare un pizzico di fortuna in più, un momento di maggiore stabilità-. Ho sempre spiegato che i Cancro non sono fermi nel lavoro ma hanno dovuto faticare il doppio rispetto agli altri per mantenere la propria attività o magari per evitare complicazioni. Arriva una bella opportunità. Giornate produttive anche per i sentimenti: passione ritrovata. Attenzione alle polemiche contro cui devi lottare. Persone invidiose? Certo che anche tu a volte, nella polemica ti butti senza riflettere. Non puoi fare la vittima se sei il primo a lanciare il sasso nello stagno.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. La parte centrale di questa settimana è migliore per il Leone, che sta cercando di recuperare il recuperabile. Ottobre e novembre sono mesi molto importanti per farsi avanti proprio nel lavoro, con Giove favorevole. Poi Giove da dicembre non sarà più così attivo, ma non sarà neanche così negativo, quindi è probabile che entro novembre tu debba completare un progetto di lavoro, dimostrare quanto vali. Molto importante adesso è portare avanti dei progetti in maniera, direi, serena. Sapete che il Leone è il segno zodiacale della competizione. Il Leone è sempre molto competitivo nei confronti delle persone che ha attorno, e questo è normale perché per primeggiare deve sapere gli altri a che livello sono. Immaginiamo una gara: come faccio a sapere che ho vinto se non so i risultati degli altri. Ecco, in qualche modo il Leone osserva sempre gli altri perché volendo essere primo deve capire gli altri appunto dove sono fermi e come poterli superare. Questo, in qualche modo, stressa. In amore non ci vuole competizione, ma ci vuole condivisione. Le coppie che non capiscono ciò potrebbero adesso ribellarsi o vivere momenti difficili;

Vergine. I progetti sono sempre valorizzati per il segno della Vergine, che viene definito- a livello astrologico- uno stakanovista. Io ho conosciuto poche persone della Vergine non dedite al lavoro. Erano persone che vivevano di rendita oppure avevano persone che provvedevano a tutte le incombenze legate al quotidiano. Ma sei Vergine non hanno questa fortuna, per stare tranquilli hanno bisogno di lavorare. Questo anche perché, spesso, hanno paura del futuro, e quindi potrebbero avere timore di non avere soldi per portare avanti dei progetti, o magari semplicemente hanno paura di trovarsi in imbarazzo. Mentre sul lavoro è necessario programmare, in amore non così semplice farlo, perché sappiamo che l’amore vive d’istinto e quindi- anche se tu conti su una persona perché pensi di conoscerla al meglio- poi puoi rimanere deluso da certi atteggiamenti bizzarri. Se c’è sta la chiusura di una storia nel passato ora si può recuperare, anche altrove.

Bilancia. Questa settimana invita i Bilancia anche a parlare di questioni legate al denaro e al lavoro. Con la possibilità di guadagnare qualcosa in più per chi lavora in proprio o per chi può lavorare a provvigione. Dunque è probabile che, se stai facendo una cosa bella ma non redditizia, arrivi una buona informazione. In amore cerca di recuperare un po’ di intimità che hai perso nelle ultime settimane. Gli amori nati da settembre restano comunque in piedi;

Scorpione. Molti pianeti nel segno. Certo, bisogna dire che il fatto che Venere e Mercurio siano dalla tua parte non solo porta un’intuizione in più rispetto agli altri segni, ma anche un desiderio di cambiare eccezionale perché bisogna anche dire che questi pianeti si scontrano con un Urano in opposizione che da qualche tempo ti rende ribelle. Quindi sono tanti i nati Scorpione che vogliono cambiare casa, andare a vivere da un’altra parte, lavorare altrove, evadere. Ora lo Scorpione (quando vive momenti del genere) è sempre in contraddizione con se stesso perché poi questo è un segno tradizionalista e al tempo stesso rivoluzionario, quindi mettere a punto e a posto queste due innate esigenze contrapposte diventa un problema.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Lo sai che non ami gli obblighi e le costrizioni. I rapporti d’amore che durano di più per il Sagittario sono quelli non vincolanti. Ora, mercoledì e venerdì è probabile che tu debba fare delle cose che non ti va di fare. Non ti stranire. Diciamo che arrivano tre giornate in cui ogni tanto potresti alzare gli occhi al cielo pensando “Ma chi me l’ha fatto fare di stare qui/ con questa persona qui). Prudenza!

Capricorno. Non fare sforzi. Invece, produci al meglio un progetto, una strategia di azione in vista del 2020: anno che ti troverà protagonista. Io dico sempre “da solo”, ma chiaro che hai sempre bisogno di aiuti attorno a te, solo che vuoi comandare, vuoi che una tua idea sia vincente. In amore stelle più facili da gestire rispetto al mese di settembre;

Acquario. Ricordo al segno dell’Acquario che tutto quello che nasce in questo periodo è importante. Molti stanno rivelando delle emozioni. Magari non sono quelle giuste, quindi attenzione in questo periodo non dire “Ti amerò per sempre” perché non è vero, perché magari lo i dice tanto per dire o per accontentare qualcuno. Ribellione nell’ambito del lavoro, dove fosse per te vorresti allontanarti da certi obblighi anche se non è possibile. Prudenza con i soldi;

Pesci. Il fatto che la Luna transiti nel tuo segno da oggi fino a venerdì è certamente un indizio di fortuna che si estende alle questioni lavorative ,personali. Diciamo che un primo colpetto di fortuna rispetto a quello che ci sarà alla fine dell’anno e nel 2020, quindi mi raccomando tu che sei così intuitivo drizza le antenne e cerca di rivolgerti alle persone giuste e di fare le cose giuste. Anche in amore comandi tu. Scelte importanti, intuizioni che contano e le sensazioni che provi adesso sono positive. Se c’è qualcuno che ha cercato di metterti in un angolo sarà messo a sua volta in un angolo. È tempo di prenderti una piccola rivincita e di toglierti un sassolino dalla scarpa.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento