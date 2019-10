Scarpa rosa e verde o verde e grigia? La nuova illusione ottica fa “impazzire” il web

Un nuovo quesito impazza per il web. La scarpa nella foto è rosa e verde o verde e grigia?

Una nuova illusione ottica impazza in giro per il web. Questa volta è il caso di un paio di scarpe.

Nicole Coulthard, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto raffigurante un paio di scarpe in suo possesso, chiedendo ai suoi followers di che colore esse fossero. La foto ha fatto immediatamente il giro del web e ha scatenato un acceso dibattito sull’effettivo colore delle scarpe.

Questa illusione ha un suo perché e mostra chiaramente come il cervello di ognuno di noi riesca a percepire i colori in modo diverso. Infatti, se il cervello destro è dominante allora il colore percepito è rosa e bianco; viceversa, se a essere dominante è la parte sinistra, allora si percepirà il colore verde e grigio.

Il cervello destro dominante starebbe a indicare che la nostra personalità sia scientifica, analitica e logica, mentre uno sviluppo maggiore della parte sinistra dimostrerebbe una maggiore propensione alla creatività e al pensiero sintetico.

Scarpa rosa e verde o verde e grigia? Nel 2015 un’altra illusione sul colore di un vestito fece il giro del web

L’illusione sul colore delle scarpe non è il primo caso simile venuto a galla sul web. Nel 2015 un altro caso di illusione ottica aveva fatto il giro del web. In quel caso una ragazza scozzese aveva pubblicato su Facebook un’immagine raffigurante un vestito chiedendo informazioni sul colore. In quel caso per alcune persone il vestito era di colore nero e blu, mentre per altri esso era azzurro e marrone o addirittura rosso.

Nei nostri occhi, infatti, ognuno di noi ha cellule che servono a distinguere i colori. Esse sono di tre tipologie: gialle, rosse e verdi. Il cervello di ognuno di noi, quindi, riesce a interpretare la luce che arriva dagli occhi in modo diverso. Ecco svelati questi “misteri”.