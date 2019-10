Stasera in TV | Cosa c’è oggi mercoledì 9 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 9 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Il diritto di contare”: Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson sono tre donne afro-americane. Lavorano alla Nasa e sono le menti brillanti che hanno messo a punto il primo programma di missioni spaziali che ha portato uomini come l’astronauta John Glenn in orbita. Il loro operato, basato sull’elaborazione di importanti dati matematici, ha contribuito a ridare nuova fiducia alla nazione, ridefinire la corsa nello spazio e stupire il mondo. Da visionarie quali sono, hanno avuto la meglio sugli stereotipi di genere e razza, divenendo fonte di ispirazione per le giovani generazioni. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della fiction “Rocco Schiavone”. In seconda serata, il film “Veloce come il vento”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “La lingua del santo”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Amici Celebrities” che, a partire da questa sera, sarà condotto da Michelle Hunziker. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Killer Elite”: alcuni membri delle forze speciali britanniche muoiono in incidenti apparentemente fortuiti in Oman, ma in realtà causati da un commando di spietati assassini mercenari, i Feather Men, con a capo il sanguinario Danny. Il governo inglese, per evitare che seguano altri omicidi, mette in piedi un gruppo speciale di agenti vigilanti, di cui fa parte anche Spike, che prima di ritirarsi in pensione ha il compito di proteggere i membri superstiti, come il suo ex mentore Hunter, prigioniero del sultano dell’Oman e di scovare chi si nasconde dietro i delitti. In seconda serata, il film “Rock of ages”.

Su La 7 va in onda la programma puntata del programma, condotto da Licia Colò, “Eden-Un pianeta da salvare”. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il film “Inferno”: il professor Robert Langdon si risveglia in un ospedale fiorentino in stato di amnesia. Di conseguenza, è costretto a fare coppia con la dottoressa Sienna Brooks, per tentare di recuperare la memoria. Insieme, si ritroveranno a prevenire le azioni di un folle che ha intenzione di scatenare una piaga strettamente connessa con l’“Inferno” di Dante Alighieri.

