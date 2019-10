Elezioni regionali in Umbria, i sondaggi elettorali dicono “Lega”: Donatella Tesei è in vantaggio

Mancano poco più di due settimane alle elezioni del Presidente della Regione dell’Umbria e la rivalità tra Donatella Tesei (centro-destra) e Vincenzo Bianconi (Pd-M5S) si accende alla luce dei primi sondaggi

Il Messaggero ha pubblicato i risultati di un sondaggio elettorale realizzato da SWG sulle elezioni regionali in Umbria, ormai prossime (previste per il prossimo 27 ottobre 2019). Il sondaggio vede in testa una donna: si tratta di Donatella Tesei, candidata a presidente della regione per il centro-destra. Il suo avversario è Vincenzo Bianconi, candidato espresso dalla coalizione Pd-M5S.

Sondaggi sulle elezioni regionali in Umbria, Donatella Tesei in vantaggio su Vincenzo Bianconi

I sondaggi elettorali di SWG per le prossime elezioni regionali in Umbria dicono centro-destra. Le proiezioni vedono in vantaggio netto la candidata del centro-destra Donatella Tesei, con una percentuale di consensi che si aggira tra 48% e 52%. Un vantaggio importante, dal momento che il suo avversario Vincenzo Bianconi (coalizione Pd-M5S) viene staccato di circa sette punti e si attesta tra il 41 e il 45% del gradimento elettorale.

Il sondaggio fa emergere anche dei dati più specifici, oltre che sui candidati in persona, sulle coalizioni che li hanno espressi. Secondo l’indagine, i consensi del centro-destra sarebbero similari (in percentuale) a quelli ottenuti dalla senatrice Donatella Tesei, mentre lo stesso non si può dire della coalizione avversaria. Il Pd e il M5S godono di consenso inferiore rispetto a Bianconi, consenso che parte dal 39% e arriva fino al 45%. Come evidenzia Next Quotidiano, il ribaltone governativo che ha portato Salvini a finire in minoranza non fa soffrire la Lega nei consensi dei sondaggi, ove i risultati si mantengono oscillanti e con valori in linea con quelli ottenuti alle elezioni europee (38,2% dei consensi in quell’occasione. Oggi in Umbria, il carroccio viaggia tra 36,5% e 40,5%).

Sondaggi sulle elezioni regionali in Umbria, sale anche Giorgia Meloni

Ancora note positive, dai sondaggi elettorali, per Giorgia Meloni. Negli ultimi mesi Fratelli d’Italia sembra essere l’unica forza politica italiana che- almeno sulla carta- non ha risentito della caduta del governo e dell’inizio di un Conte-bis. Così, anche i sondaggi sulle elezioni regionali in Umbria premiano il partito di destra segnando consensi che vanno tra il 5,5% e il 7,5%. Risultati in linea con le percentuali di gradimento delle lezioni europee, attestatesi sul 6,6%. Poco da gioire ha invece Silvio Berlusconi, visto che la sua Forza Italia non va oltre il 5,5% e soffre.

Maria Mento