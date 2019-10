Emma Marrone, nuova storia Instagram, dopo l’intervento

Dopo l’intervento subito qualche settimana fa, Emma Marrone torna su Instagram, pubblicando una storia.

In seguito all’intervento subito solo qualche settimana fa, Emma Marrone è tornata sui social. La cantante, che ha fatto molto preoccupare l’opinione pubblica per le sue condizioni di salute, ieri ha pubblicato una storia nella quale, pur non mostrandosi, ha lasciato intendere di essere in treno. L’artista salentina ha, infatti, ripreso delle distese verdi, utilizzando come sottofondo musicale “Holing” di RY X.

Emma Marrone su Instagram: “E’ andata, non vedo l’ora di tornare da voi”

Sembra, dunque, che Emma, ufficialmente ancora in convalescenza, stia decisamente meglio. Solo lo scorso 28 settembre, con un post su Instagram,la Marrone aveva dovuto annunciare lo stop temporaneo dalla musica per non precisati motivi di salute. Dopo l’intervento, sembra per un tumore alle ovaie, tornato dopo dieci anni, l’artista aveva annunciato la convalescenza, che dovrebbe durare qualche settimana:

“E’ andata. Emma Marrone, una nuova storia su Instagram dopo l’intervento. Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto“

Auguriamo ad Emma una tempestiva e rapida guarigione e di poterla vedere sui palchi di tutta Italia in perfetta salute!

Maria Rita Gagliardi