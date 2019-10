Live-Non è la d’Urso cambia giorno: ecco quando andrà in onda – VIDEO

Live-Non è la d’Urso cambia giorno di messa in onda, dopo Temptation Island Vip andrà in onda il lunedì sera

Live-Non è la d’Urso ha subito un cambiamento, il programma condotto da Barbara d’Urso su Canale 5 non andrà più in onda la domenica sera ma il lunedì.

Il cambiamento è dovuto al rinvio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che sarebbe dovuto andare in onda proprio il lunedì sera. Dopo la fine di Temptation Island Vip il lunedì sera sarebbe rimasto scoperto, per questo la d’Urso ha cambiato il giorno della messa in onda.

Per la d’Urso potrebbe essere una cosa positiva andare in onda il lunedì sera, dal momento che rispetto alla domenica in televisione avrà meno concorrenza.

Sara Fonte