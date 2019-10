Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 ottobre 2019: condizioni lavorative ed emotive non chiare per il Toro

Giovedì 10 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete non deve arrabbiarsi se ogni tanto qualche sfida non va a buon fine, anche perché è veramente il tipo da mission impossibile, quindi veramente cerca sempre di fare le cose che gli altri non fanno. Anzi, più una missione è difficile e più appassiona. Comunque, rispetto ai silenzi, al gelo che c’è stato nella seconda parte di settembre si recupera. Se tanti traguardi nelle ultime settimane non sono stati raggiunti, non disperare e un piccolo traguardo potrà essere raggiunto anche in amore. Anzi, i prossimi due mesi aiutano persino i cuori solitari. Non ti intestardire però su persone che non ci stanno;

Toro. Gli incarichi per il Toro sono poco entusiasmanti e per due- tre settimane invito i nati sotto questo segno zodiacale a non prendere tutto di petto. Non rimangio quello che ho detto: ricordo che il 2020 sarà molto importante ma ottobre può portare qualche piccolo ripensamento. Quindi, i nati sotto il segno del Toro si trovano in una condizione che dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista emotivo non è così chiara. Questa tensione si può riversare si a in amore che nell’ambito del lavoro, quindi ci vuole un pochino di prudenza. Ottobre è un mese, per quanto riguarda la fortuna medio, comunque nel complesso interessante per il lavoro. Pochino meno interessante per i sentimenti. Si recupera certamente da dicembre;

Gemelli. I Gemelli vanno incontro a un periodo decisamente migliore, però sincero: dopo un settembre pensante per l’amore, ottobre è ancora intermedio quindi non dico che l’amore non ci sia ma probabilmente viene in secondo piano rispetto per esempio al lavoro, che ti richiama all’ordine. Se voi ricordate il grafico tra aprile e giugno ho segnalato il periodo più pesante per il lavoro, mentre invece tra ottobre e dicembre ho segnalato il recupero perché gradualmente ci sarà un recupero e anche la possibilità di accedere a nuove situazioni (poi dicembre sarà un mese top). Quindi, dal punto di vista proprio anche della burocrazia , tutti quelli che hanno un progetto fermo o adesso hanno dovuto subire un ritardo ripartiranno. Giornata un po’ confusa, sono sincero. Forse è meglio rimandare discussioni, se ce ne sono, al fine settimana;

Cancro. Il Cancro deve mettercela tutta perché queste sono tre giornate che portano delle emozioni nuove Addirittura, potrebbero portare una sorta di intuizione importante. I segni di acqua, che oggi sono i più favoriti hanno una capacità di intuire le cose prima che capitino, una sorta di preveggenza, adesso però devi evitare le polemiche perché tu ti ci butti a capofitto, anche per fare scalpore, poi però ti dispiace se gli altri ti mettono in mezzo. Non dico che l’hai cercata, questa tensione, però in qualche modo bisogna evitarla. Scelte importanti anche in amore: ritorno della sensualità.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Questa parte centrale della settimana invita tutti i Leone a non parlare di sentimenti se non è il caso di farlo, perché (va detto) ci sono delle tensioni maggiori che riguardano proprio la vita professionale. Quindi, è probabile che siccome devi mettere a posto delle questioni di lavoro tu torni a casa un pochino sotto pressione e magari possa prendertela con chi non c’entra nulla. Nel fine settimana i potrà discutere di tutto, e allora attenzione a non mettere troppa cane al fuoco. Ottobre è un mese giù di corda. Recupero a novembre.

Vergine. La Vergine per tre giorni, dovrebbe riflettere bene prima di dire cose che potrebbero diventare compromettenti. Questo è un segno molto diplomatico, molto tranquillo, però se agitato può arrivare anche a perdere le staffe. Spero che in questi tre giorni tu non perda le staffe in amore o sul lavoro. Forse hai caricato talmente tanto la tua vita di responsabilità, obblighi, e anche tu essendo un essere umano, ogni tanto, dai in escandescenza. Prudenza;

Bilancia. Il segno della Bilancia deve cercare di limitarsi nell’esprimere giudizi nei confronti degli altri. Lo sta facendo da un po’ per mantenere tutto sotto controllo però tu lo sai molto bene: sei il segno della giustizia, quindi se pensi che qualcuno non si sia comportato o non si stia comportando in maniera equilibrata con te, il desiderio di dire “Fermati! Che stai facendo?” è alto. Se non l’hai fatto fino a oggi, potresti in questi giorni dire a qualcuno come la pensi. Quindi, facile che riemergano dei dissapori o problemi che sembravano superati. Attenzioni in amore. Giornate buone però per chi lavora a provvigione o può concludere accordi. Entro tre giorni qualche soldo in più per chi può guadagnare a giornata;

Scorpione. Lo Scorpione ha bisogno di sincerità ed ecco che arrivano tre giornate belle per esempio potresti anche capire di aver esagerato con i toni di una polemica oppure, semplicemente, in questi giorni potresti riscoprire una passione. Bello questo transito di Venere, che oggi si associa anche al buon aspetto della Luna e di Mercurio. Come per gli altri segni d’acqua, posso dire che anche tu potrai ragionare meglio su quelle che sono state delle disfatte legate al passato, ma soprattutto puoi avere/ricevere un’intuizione in più. Giorni intriganti;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ricordiamo che dopo un po’ di freddezza a livello sentimentale, ottobre scalda gli animi. Novembre, poi, li infiamma, quindi tutte le nuove storie sono promettenti. Il Sagittario ha bisogno di un complice in amore, di vivere relazioni importanti, quindi come mai in questo periodo sente la necessità di avere al proprio fianco una persona carina, una persona giusta, una persona che non crei limitazioni nella propria esistenza. Hai bisogno di libertà, una libertà che non si esprime nel senso di fare quando desideri farlo, ma nella capacità anche di programmare un futuro diverso rispetto a quello che hai vissuto fino a oggi;

Capricorno. Il Capricorno ha bisogno di conferme: arriveranno nelle prossime due-tre settimane. Quelli che hanno iniziato da poco n progetto avranno buona fortuna. Possiamo parlare di un grande futuro, ma questi tre giorni sono addirittura emozionanti per chi vuole raggiungere un certo livello e tra l’altro è probabile che se hai iniziato da poco una collaborazione, un lavoro in proprio, arrivino anche delle buone conferme. Periodo propedeutico, iniziale, rispetto a un 2020 ancora più importante;

Acquario. L’Acquario è un segno che ama esporsi in maniera molto diretta ed è un pochino più vulnerabile rispetto agli altri. Chissà quanti, dopo aver parlato dei propri problemi personali, di cose molto intime, si sono pentiti perché hanno pensato di essersi esposti un po’ troppo. in amore è un periodo di riflessione, forse di scontentezza, e quindi qui ci sarà qualche Acquario che dimostra la propria agitazione, Sollevando polemiche, e chi invece cercherà di far finta di nulla, evitando complicazioni. In amore però ci sono delle distanze psicologiche o fisiche da sanare;

Pesci. I nati sotto il segno dei Pesci possono contare sui prossimi tre giorni. C’è chi si sentirà più innamorato, più disponibile, a vivere delle grandi passioni, c’è chi addirittura potrà cogliere al volo un’occasione o un indizio di fortuna. Intuizioni, veggenza, sogni premonitori, insomma: questo è un bell’oroscopo e mi auguro veramente che ci sia questa buona ricettività perché tra l’altro il segno zodiacale dei Pesci è sempre molto attento a tutto quello che c’è attorno. spesso ti rinchiudi in un mondo tutto tuo, fatto di intuizioni, di emozioni e questo- se eccede coma atteggiamento- impedisce di affrontare la verità, la realtà. È arrivato il momento proprio di parlare di cose tangibili, concrete, anche in vista di una fine dell’anno che ti troverà protagonista. Chi ha peso consensi li avrà di nuovo. Fine anno importante e ancora di più l sarà il 2020.

