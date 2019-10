Pamela Prati beccata nella notte romana mentre entra in una sala bingo

Il settimanale “Diva e Donna”, in esclusiva, ha immortalato Pamela Prati mentre entra in una sala bingo.

Scoop esclusivo del settimanale “Diva e Donna” che pubblica alcune foto che hanno per protagonista Pamela Prati, intenta ad entrare in una sala bingo. Secondo il noto settimanale di gossip, la showgirl sarda, balzata agli onori delle cronache nelle ultime settimane essendo al centro del “caso Mark Caltagirone”, sarebbe entrata in una sala gioco alle 23 e sarebbe uscita due ore dopo.

Lo scoop di “Dagospia”

Solo lo scorso 22 maggio, “Dagospia”, sito di informazione diretto da Roberto D’Agostino che per primo ha seguito il “caso Mark Caltagirone”, aveva rivelato i presunti debiti di gioco della soubrette:

“Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha perso ogni diritto alla privacy. Lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti progili usati per ricattare star, starlette e politici. Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a Uomini e Donne e l’amore saffico. Pamela Prati è piena di debiti da Bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo”.

Il rumor di “Dagospia” è stato confermato dal settimanale “Oggi” e dall’ agente Settimio Colangelo, il quale ha raccontato di aver lasciato spesso Pamela, che ha avuto un pignoramento pari a più di 300mila euro, davanti ad un bingo romano.

Ospite a “Verissomo”, la Prati aveva seccamente smentito i presunti debiti. Come giustificherà le foto di questa settimana?

Maria Rita Gagliardi