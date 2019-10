Cotto e Mangiato, ricetta 11 Ottobre: cioccolatini di banane al cocco

Cotto e Mangiato non delude mai, e pensa anche ai peccati di gola. Le ricette sono sempre una goduria, fresche leggere ed economiche da preparare. Oggi parliamo di dolce, ovvero cioccolatini di banane al cocco.

La ricetta dei cioccolatini di banane al cocco

Per quel che concerne gli ingredienti sono:

2 banane

130 cioccolato fondente

Burro

Farina di cocco

Preparazione

Prendiamo le banane e tagliamole a rondelle non troppo fini. In una pentola mettiamo a sciogliere a bagnomaria il cioccolato e il burro. Una volta sciolto completamente il cioccolato immergiamo una fettina di banana per volta e adagiamola su una teglia con carta forno. Dopo aver intinto tutte le fettine, spolveriamole con la farina di cocco. Mettiamo in frigo per due ore o in freezer per un’ora. Per la serie, fresco e mangiato.