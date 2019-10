Elicottero a forma d’Ufo in mostra in Cina: ecco a voi il Super Squalo Bianco Gigante

In una mostra dell’aeronautica tenutasi in Cina è stato mostrato un prototipo di elicottero a forma di Ufo soprannominato Super Squalo Bianco Gigante.

L’attenzione di appassionati, semplici curiosi e media intervenuti alla quinta mostra dell’aeronautica di Tianjin è stata catturata da un prototipo di elicottero a forma di disco volante. Il mezzo militare è soprannominato Super Squalo Bianco Gigante e, in base a quanto scritto nella descrizione, la sua forma è frutto di una prima bozza di design, ispirata al lavoro fatto sugli elicotteri circolari negli Stati Uniti e in Russia.

Non è chiaro, dunque, se la forma del bizzarro elicottero sarà quella finale di un mezzo utilizzabile in battaglia né se il modello in esposizione sia capace di effettuare un volo. Accanto alla versione fisica dell’elicottero Ufo si trovano delle tabelle di progettazione in cui è possibile vedere i singoli componenti e la struttura dell’elicottero da ogni angolazione. Tra i particolari che hanno destato la curiosità (oltre alla forma) c’è sicuramente la cabina di pilotaggio in cui entrano due piloti, lo spazio riservato ai missili, ed il sistema di propulsione.

Gli elicotteri a forma di ufo nella storia

Come detto sopra il design di questo particolare mezzo volante non è assolutamente originario. A parte riprendere concettualmente la forma di un disco volante di hollywoodiana ispirazione, il lavoro è basato su precedenti progetti dell’aviazione americana e russa. Nessuno dei due paesi ha mai portato avanti i progetti fino a creare un vero e proprio prototipo funzionante, probabilmente a causa delle difficoltà nello stabilizzare il volo e nel rendere il mezzo maneggevole in fase di volo e di combattimento. L’unica Nazione che ha creato un prototipo di velivolo a rotore che è andato vicino a compiere un volo è stato il Canada con il prototipo VZ9 Avrocar, ideato nel 1958 e abbandonato nel 1961, proprio per problemi di stabilità.