ESCLUSIVA Sen. La Pietra (FdI): “Vogliamo diventare l’asse portante del centrodestra. Anche questo governo destinato alle dimissioni. Renzi? E’ solito a spararle grosse”

Ospite in redazione il Senatore La Pietra di ‘Fratelli d’Italia’

Buonasera Senator La Pietra, grazie di essere qui con noi in redazione. Secondo recenti sondaggi ‘Fratelli d’Italia’ sta continuamente crescendo nel gradimento della cittadinanza: qual è lo scenario che prevede nei prossimi mesi?

‘Fratelli d’Italia’ cresce perché la coerenza ha caratterizzato la linea politica e la sua azione istituzionale. Non abbiamo appoggiato il governo gialloverde, come non appoggiamo il governo giallo-rosso. Abbiamo votato quei provvedimenti che abbiamo ritenuto utili e bocciato gli altri. Sui territori abbiamo una struttura radicata con una classe dirigente preparata. Alle amministrative i nostri candidati generalmente sono i più votati. Insomma un mix di condizioni che può lanciare il partito oltre la soglia del 10%, facendoci diventare l’asse portante del nuovo centrodestra.

Il Sen. La Pietra commenta i recenti sondaggi elettorali e le ultime di Matteo Renzi

Crede che Matteo Renzi possa rappresentare una ‘bomba’ per l’attuale governo?

La vera bomba per l’attuale governo saranno i cittadini quando si renderanno conto del fallimento delle politiche economiche messe in campo da questo governo. La lotta al contante, il fatto che le tasse non diminuiranno, anzi il contrario, creeranno una vera e propria reazione che spingerà alle dimissioni questo governo. La Flat tax incrementale proposta da Giorgia Meloni, sul piano del rilancio economico, il blocco navale per frenare l’immigrazione e fermare le morti in mare (insieme alle tantissime proposte di ‘Fratelli d’Italia’) saranno le azioni che saranno riconosciute dagli elettori. Per quanto concerne Renzi, non sarà un caso che lo chiamassero il ‘bomba’ perché solito a spararle grosse.

Simone Ciloni