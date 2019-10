Il Collegio 4 inizia il 22 ottobre, Simona Ventura voce narrante al posto di Giancarlo Magalli

Il Collegio 4 inizia il 22 ottobre, con la voce narrante di Simona Ventura, al posto di Giancarlo Magalli.

Tra qualche settimana, esattamente il prossimo 22 ottobre, partirà ufficialmente la quarta edizione de “Il Collegio” e tante sono le novità che ci aspettano.

Le novità de “Il Collegio 4”

La trasmissione consiste in diciotto adolescenti tra i 13 e i 17 anni che devono studiare per quattro settimane in una scuola di un’altra epoca per conseguire la licenza media. Se nelle passate edizioni l’epoca nella quale i ragazzi sono stati catapultati sono stati gli anni ’60, quest’anno si è deciso che dovranno vivere gli anni 80 e nello specifico il 1982. Nel corso delle puntate, gli studenti, che saranno divisi in due dormitori differenti, ragazzi e ragazze, dovranno studiare diverse materie (quest’anno è stata introdotta anche l’informatica) e dovranno essere ligi alle regole, ogni trasgressione sarà, come sempre, severamente punita.

Quest’anno, dopo ogni puntata, in seconda serata, Niccolò Bettarini condurrà lo spin off “Il Collegio in famiglia”. In questo caso, i genitori degli alunni diventano protagonisti. Ancora non si sa nulla sul cast che andrà a formare la quarta edizione della trasmissione, ma di sicuro ritroveremo il preside Paolo Bosisio e l’insegnante di Italiano Andrea Maggi. Inoltre, faranno ritorno anche i sorveglianti Lucia Gravante e Piero Maggiò.

Voce narrante del programma sarà Simona Ventura, al posto di Giancarlo Magalli. Simona, parlando di questa nuova sfida lavorativa, ha annunciato una piccola chicca:

“Ho deciso di volere un co-conduttore con me. Ho fatto un sacco di provini e alla fine ne ho preso uno che è bravissimo, bellissimo”.

Appuntamento al prossimo 22 ottobre con la prima puntata de “Il Collegio 4”!

Maria Rita Gagliardi