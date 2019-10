Lei gli chiede di trovarsi un lavoro, lui estrae un coltello e le taglia la lingua: l’uomo è in fuga

Lo aveva tacitamente criticato per non avere un lavoro, e così un uomo ha attirato in una trappola la moglie: l’ha baciata e poi, inaspettatamente, le ha tagliato la lingua con un coltello

Una storia di abusi e di violenze coniugali che ci arriva dall’India, quella di una donna di 36 anni che ha subito l’amputazione della lingua da parte di suo marito. L’uomo, sposato da un anno con la donna, non ha un lavoro e chiedeva sempre alla moglie che lei gli passasse lei il denaro che guadagnava. Le continue richieste avanzate dalla 36enne affinché il coniuge trovasse un lavoro, e non vivesse da parassita, hanno ingenerato una escalation di violenze che si è conclusa con questi gravissimi fatti. L’uomo è riuscito a fuggire e attualmente è ricercato. Un resoconto della situazione è stato fornito dal Daily Star.

La moglie gli chiede di lavorare e lui le taglia la lingua, il gesto dopo un bacio chiesto con lo scopo di ferirla

Una storia d’amore finita male quella tra una donna 36enne (la cui identità è stata mantenuta segreta) e suo marito, un uomo originario- come lei- del quartiere indiano di Juhapura (nella New West Zone di Ahmedabad). La donna, che lavora come infermiera in una clinica privata, ha subito angherie e violenze per almeno un anno di tempo dopo la celebrazione del loro matrimonio. L’uomo, a quanto pare disoccupato, sembra non avesse alcuna intenzione di lavorare ma di vivere sulle spalle della moglie, chiedendole sempre il denaro del suo stipendio per soddisfare ogni sua necessità di tipo materiale.

La situazione tra i due è degenerata ulteriormente quando la vittima ha scoperto che suo marito aveva continuato a vivere anche con la sua prima moglie e con il loro figlio. All’ennesimo rifiuto opposto dalla donna alle sue continue richieste di denaro, il marito ha reagito violentemente tagliandole la lingua. Il gesto è stato compiuto con premeditazione: l’uomo, in un momento di rara serenità tra i due, aveva fatto alla donna di volerla amorevolmente baciare e lei si è purtroppo fidata.

La moglie gli chiede di lavorare e lui le taglia la lingua, i medici hanno potuto innestare la lingua amputata

“Quando gli chiedevo di trovare un lavoro o di avviare un’attività, si arrabbiava con me e mi picchiava. Nel tentativo di salvare il mio matrimonio, ho continuato a tollerare i suoi abusi. Mercoledì sera, alle 23 circa, quando eravamo sdraiati sul letto, mio ​​marito mi ha sorriso e mi ha detto che voleva baciarmi sulla lingua. Ho tirato fuori la lingua, e non appena l’ho fatto prima mi ha morso la lingua e l’ha tenuta ferma, poi l’ha tagliata con un coltello che mi aveva nascosto“, ha raccontato la donna alle autorità.

La donna è stata soccorsa e medicata all’Ospedale Sardar Vallabhbhai. Fortunatamente per lei, i medici le hanno potuto innestare la lingua amputata. Non è stato possibile, invece, trarre in arresto l’uomo perché è fuggito.

Maria Mento