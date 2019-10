Morta Elisabetta Cirillo, ha raccontato la lotta al cancro con un sorriso

Oggi è morta Elisabetta Cirillo. Questa ragazza di 33 anni ha affrontato il cancro con coraggio e con un sorriso, raccontando la sua battaglia online.

Nell’ottobre del 2014 Elisabetta Cirillo scopre di avere il cancro ed il mondo le crolla addosso. Per una ragazza di 28 anni che ancora progetta il futuro e sogna il lavoro ideale e la famiglia, una notizia del genere è un macigno difficile da portare sulle spalle. Eppure dopo l’iniziale paura, dopo il contraccolpo psicologico che l’ha fatta entrare in un comprensibile stato di disperazione, Lisa (così amava farsi chiamare) è riemersa più forte di prima. Consapevole che quella lotta alla malattia poteva tradursi in una morte in giovanissima età, la ragazza ha deciso che ogni istante del suo tempo doveva essere pregno significato.

Come ha fatto a renderlo tale per sé stessa e per gli altri? Documentando quella battaglia con un sorriso (lo stesso approccio che ha avuto l’amatissima Nadia Toffa). Lisa ha iniziato ad avere un rapporto colloquiale con le persone che gli scrivevano sui social, parlando apertamente di quello che le stava capitando, condividendo la gioia per un risultato positivo ad un esame di controllo, e l’amarezza quando si verificava il contrario. Ma non è tutto perché la 33enne aveva anche un blog ‘Lisa in the World‘ in cui raccontava la sua passione per i viaggi, il desiderio di conoscere luoghi e culture differenti dalla propria, la sua tenacia nel volersi sentire viva nel voler sconfiggere quel male. In questi cinque anni ha anche deciso di sposarsi e, quando era possibile, di viaggiare.

Elisabetta muore a causa del cancro

Da qualche tempo quella verve scrittoria si era esaurita, Elisabetta aggiornava raramente i fan. Nell’ultimo messaggio si giustificava con loro spiegando che non aveva avuto tempo, tra le cure e la scrittura di due libri (la ragazza ha ultimato due testi ‘Come capita la vita‘ e ‘Fino a qui‘). Poi più nulla, un lungo silenzio durato mesi che aveva per molti la triste aura di un annuncio che nessuno avrebbe mai voluto sentire e che invece è giunto oggi tramite la sua pagina Facebook:

“1 Agosto 1986 – 9 Ottobre 2019

Un angelo tra noi che ha deciso di aspettarci più in la. E’ sempre stata avanti ❤️ @ Brescia”