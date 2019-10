Nuela lo fa di nuovo: è virale anche con Ti voglio al mio funerale

De gustibus non est disputandum, dicevano i latini.

E non stare qui a discutere dei gusti, quindi.

Possiamo solo dire che – per certo – Emanuele Crisanti, in arte Nuela, sta incontrando il gusto di tantissimi connazionali se è vero che la sua seconda traccia – proposta durante le audizioni di X Factor 2019 – ha ottenuto in un giorno già un milione di view (e ci limitiamo al video della sua performance sul palco del talent show – che vi proponiamo di seguito – dato che è uscito contemporaneamente anche il video ufficiale).

In precedenza, Nuela era riuscito a ottenere un clamoroso successo sul web con ‘Carote’, traccia molto semplice che ha spopolato nel web italiano (ed ha anche parecchio divertito gli utenti: ci chiediamo come mai invece Young Signorino abbia attirato per lo più hater, nonostante lo stile a sua volta minimale).

Di seguito, in attesa di scoprire se il tocco magico di Nuela (che trasforma in hit qualsiasi idea) è destinato a perdurare, il testo di Ti voglio al mio funerale

Se muoio, ti voglio

al mio funerale, al mio funerale

Se muoio, ti voglio

al mio funerale

Sarà di giovedì, non di venerdì

perché sei ancora lì? Stai a far pipì?

Io non voglio i fiori, io voglio gli onori

Fate tutti i santi ma voi siete peccatori

Chiamate i buttafuori se ci sono traditori,

lontano, fate spazio, ché ci sono i riflettori!

Se muoio, ti voglio

al mio funerale, al mio funerale

Se muoio, ti voglio

al mio funerale, anche se è Natale

Se muoio, ti voglio

al mio funerale, al mio funerale

Se muoio, ti voglio

al mio funerale, anche se è Natale

Destra, sinistra, adesso attraversi

Verde, giallo, è rosso, ti fermi?!

Sento freddo alle mani,

non disturbate luridi umani!

Chiamate i buttafuori, traditori fuori!

aspetta non guardare, ché se mi vedi, muori!

Se muoio, ti voglio

al mio funerale

Ti voglio

al mio funerale, anche se è Natale

Ti voglio

Al mio funerale, al mio funerale

Se muoio, ti voglio

al mio funerale, al mio funerale