Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 ottobre 2019: il Cancro può tornare ad amare come non accadeva da tempo

Venerdì 11 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con "Latte e Stelle", la rubrica dell'oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Il fine settimana porta consiglio e anche un po’ di emozioni. Poi, adesso non abbiamo più Venere in opposizione. Tutto sommato questo è un elemento di forza anche per chi sta cercando delle conferme in amore. non tutti lavorano nel weekend ma quelli che possono raggiungere un traguardo saranno più contenti. Ricordiamo sempre che conta in astrologia non solo la data di nascita nostra o delle persone che amiamo ma anche la data degli eventi, delle società, dei progetti: quindi, tutto quello che è nato a settembre non è facilitato. Invece, se tu ti sei portato avanti delle situazioni di lavoro da prima, allora ci sono buone energie;

Toro. Anche se in questo periodo ci sono validi motivi per pensare a una grande espansione a livello emotivo, il weekend annuncia una momento di verifica per quanto riguarda i sentimenti. Chiaro che se ci sono delle storie in crisi, con Venere in opposizione, ora bisognerà essere un po’ accorti. Ricordiamo che il weekend produce un effetto migliore nei rapporti con gli altri, e quindi chi ha vissuto una crisi potrà cercare di superarla;

Gemelli. I Gemelli non credo che questa giornata la vedano in maniera positiva, ma comunque vedo i positivo da dicembre per i Gemelli, quando Giove non sarà più opposto. Bisogna annunciare un weekend più positivo per le relazioni. Le storie che sono nate nella seconda parte di settembre possono continuare a ottobre. Io credo che tu stia cercando di mettere in chiaro tante cose. C’è solo un po’ di stanchezza, di nervosismo, che si fa sentire anche oggi;

Cancro. Il tuo è un segno di acqua e adesso ci sono grandi stelle: Venere, Mercurio tutti favorevoli, quindi si può affrontare un discorso particolare, si può tornare ad amare come accadeva da tempo, e anche nelle relazioni di tipo familiare c’è qualcosa in più. Il consiglio è di parlare ora e di non rimandare nulla, di vivere le relazioni- anche di amicizia- con più profondità. Questo mese di ottobre può portare anche emozioni part-time.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone, in amore, non è così convinto di quello che pensa e magari non è convinto di quello che pensa il partner. C’è un piccolo scontro da affrontare. Chi non ha una storia pensa al passato ma di solito rivangare il passato non è la cosa migliore da fare quando ci sono dubbi. Con Toro, Acquario, Scorpione attenzione perché il legame potrebbe essere un po’ più conflittuale: segni troppo stanchi e polemici, un po’ come te. Diverso il discorso nell’ambito del lavoro, dove può succedere qualcosa di buono per chi ha un’attività in proprio. Ricordo che tutti i progetti andranno confermati entro la fine di novembre;

Vergine. Strano che lo dica proprio a te che da quando sei il segno dell’organizzazione del metodo e del rigore, ma in questi giorni, con una Luna un po’ stancante, è probabile che ci sia qualche distrazione di troppo, che qualcosa non vada per il verso giusto, e allora attenzione anche ai conti , a tutto quello che potrebbe non andare bene. Questa agitazione è legata al momento: passeggera, perché se guardiamo le stelle di fine anno e del 2020 sei tra i segni più favoriti;

Bilancia. La Bilancia in questi giorni sta tentando di avere un rapporto migliore con le persone attorno, più equilibrato, però c’è qualcuno che non è dalla tua parte. L’ambiente potrebbe essere contro di te, oppure sei tu che stai cercando di fare delle cose bene, anzi le fai sicuramente bene ma non con quel successo che vorresti. Tutto quello che è nato in questi ultimi tempi, soprattutto da settembre, un po’ come capita all’Ariete e anche parzialmente al segno del Cancro, è sottoposto a stress, non è fluido nella sua evoluzione. Mi raccomando: se devi confrontare la tua attività con soci e persone che non a pensano come te, cerca di essere un po’ più tranquillo;

Scorpione. Lo Scorpione vuole innamorarsi, forse vuole anche lasciare qualche problema al passato. Questo è un segno che spesso vede il bicchiere mezzo vuoto, invece adesso dovrebbe fare le cose al contrario. Le storie, le relazioni, ma anche le novità che nascono adesso possono essere piacevoli. Giornata ricca di intuizioni valide.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario, in questi giorni, è portato a vedere tutto in eccesso. Questo è in segno che in effetti ama l’eccesso, perché in amore o si lancia o resta ferma, nell’ambito del lavoro accetta solo se qualcosa è entusiasmante, quindi sei abituato a lavorare sopra le righe diciamo così, a fare più di quello che è necessario, ma quando? Quando sei entusiasta di una cosa. Quando certe situazioni non vanno più bene, perdi tutta la fiducia diventi insofferente e a volte anche te ne vai. È il caso dei Sagittario che hanno vissuto una crisi d’amore. il weekend consiglia bene;

Capricorno. Il Capricorno, in questo weekend (soprattutto sabato), potrebbe cedere il passo all’agitazione, quindi se ci sono questioni di lavoro, situazioni da affrontare, meglio parlare con cautela. Va ricordato che il Capricorno è il grande costruttore dello zodiaco. Ultimamente, però, sono mancati i fondi oppure hai dovuto lottare con delle persone che non la pensavano come te. Il Capricorno più che ingaggiare lotte eterne preferisce staccarsi da un gruppo e lavorare da solo. Questo è tipico del segno, e quindi io lo sto ripetendo già dall’anno scorso: chi può, chi ha già imparato l’arte e l’ha messa da parte, probabilmente si metterà in gioco per conto proprio o probabilmente non vorrà avere più interferenze con soci e collaboratori. Magari se ne potrà uscire anche bene, senza discutere. Importante in questo periodo parlare di sentimenti: puoi riuscire meglio;

Acquario. L’Acquario è importante che ritrovi la voglia di amare, anche se in questi giorni qualche piccolo problema può sorgere e potresti chiederti se fino a oggi hai avuto la vita che desideravi. Siccome all’orizzonte, anche se tra molti mesi, Saturno arriverà nel tuo segno, fin da adesso potrebbe essere in corso una fase di rielaborazione totale della tua vita che avrà un percorso di un anno o più. Non ti va di fare le solite cose e vuoi viere un po’ più liberamente. In amore non è facile capire come la pensa un Acquario, quindi non pensare tu che abbia per forza a che fare con delle persone che non ti capiscono: forse sei anche tu diventato un po’ incomprensibile;

Pesci. Venerdì interessante per tutti quelli che vogliono esprimere al meglio le proprie emozioni. Anzi, è già da mercoledì che il cuore batte forte, che sei più convinto di una situazione. Tra l’altro avere Venere, Luna, Mercurio favorevoli significa anche essere molto positivi nei confronti del futuro e questo è importante. Un incontro, una sorta di preveggenza, un sogno che può indicare il tuo futuro o semplicemente un desiderio che diventa realtà. Queste sono giornate da ascoltare: ascolta quello che provi, quello che senti dentro. Può esserci un segnale per orientarti meglio nel futuro.

Maria Mento