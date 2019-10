Rifiuta di chiamare al maschile una studentessa trans, professore della Virginia viene licenziato e fa causa

Nella classe in cui insegnava c’era una studentessa che aveva intrapreso la strada per il cambio del sesso. Quando il professore ha rifiutato definirla come un “lui” è stato licenziato: l’insegnate ha fatto causa alla scuola

Un professore è stato allontanato da una scuola della Virginia (Stati Uniti d’America) in cui insegnava per una questione delicata riguardante l’identità di genere e la realtà transgender. Tra le studentesse dell’uomo, una ha avviato l’iter per il cambio del sesso diventando, infine, un ragazzo. Il suo insegnante, però, non ha accettato di sancire verbalmente quel nuovo status di cose e ha continuato a rivolgersi al ragazzo trans definendola come una lei. Questo ha causato il licenziamento del professore dalla scuola e la sua successiva decisione di far causa all’istituto, adducendo dei motivi religiosi per giustificare il suo comportamento.

Professore licenziato in Virginia per non avere accettato uno studente trans, la vicenda

La sua religione gli impedisce di rivolgersi a un ragazzo transgender definendolo come un “lui” e per questo un professore francese che insegnava in un liceo della Virginia è stato rimosso dal suo incarico di insegnante. Una delle sue studentesse è diventata un ragazzo dopo aver effettuato il cambio di sesso, ma a quanto sembra l’insegnante ha continuato a rivolgerglisi come se fosse stata ancora una donna. Come ha riportato il Washington Post, Peter Vlaming (questo il nome del professore destituito a dicembre del 2018) ha deciso di intentare causa contro l’istituto.

Tra Vlaming e lo studente, a quanto pare, ci sarebbe stato uno scambio di battute. Il ragazzo gli avrebbe detto che, nonostante la sua religione, l’insegnante avrebbe anche potuto cercare di rispettare il suo essere. Insomma, una mancanza di rispetto verso un’identità accettata ed espressa sia dal ragazzo sia dalla sua famiglia. Questo confronto è arrivato alle orecchio del preside, Jonathan Hochman, che ha deciso di licenziare il docente, in quanto non avrebbe potuto pensare a un modo peggiore di trattare quel ragazzo rispetto a quanto accaduto.

Professore licenziato in Virginia per non aver accettato uno studente trans, la causa

Il licenziamento di Perter Vlaming ha scatenato delle reazioni in entrambi i sensi, sia pro gender sia contro. La stazione televisiva WWBT ha riportato la notizia di petizioni studentesche e dello sciopero di 100 studenti che si sono opposti all’ideologia gender con lo slogan di “Gli uomini sono uomini. Le donne sono donne”.

Il professore, dal canto suo, ha deciso di portare la vicenda in tribunale L’insegnante, che viene difeso dall’Alliance Defending Freedom, è convinto del fatto che i suoi diritti di esprimere liberamente la sua opinione e di professare altrettanto liberamente siano stati violati. In particolare, lui crede che riferirsi a una donna come se fosse maschio- utilizzando un pronome corrispondente- sia dire una bugia. Per questo motivo, per essersi sentito limitato nelle sue libertà e punito per averle esercitate, Vlaming ha chiesto un risarcimento di un milione di dollari e la reintegrazione nel suo posto di lavoro.

Maria Mento