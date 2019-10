Rubano il cane dal furgone del padre, il poster del bimbo è commovente: “Ci manca molto”

Qualcuno ha rubato il cane dal furgone da lavoro del padre. La notizia ha sconvolto il piccolo Cameron, la sua richiesta d’aiuto è commovente.

L’improvvisa scomparsa di Ralph, bulldog terrier appartenente alla famiglia Donaldson, ha sconvolto il piccolo Cameron, bimbo di appena 6 anni. Il piccolo, infatti, ha un rapporto speciale con quel cane: sono cresciuti insieme, da anni dormono nello stesso letto, e per lui rappresenta il migliore amico. La sofferenza del bambino è tale che per trovarlo ha anche creato un poster di ricerca a penna nel quale ha disegnato Ralph e sé stesso separati da un muro. Sopra e sotto il disegno un messaggio strappa lacrime in cui si legge: “Ci manca così tanto. Vogliamo solamente che ritorni a casa”, e ancora: “Lui è dolce, soffice e bellissimo. Ci conosce come noi conosciamo lui”.

Rubano il cane ad un bimbo di 6 anni, la mamma lancia un appello

Davanti a quel sincero struggimento la madre del piccolo, Stacey, ha fatto di tutto affinché il cane tornasse a casa. Insieme al marito ha affisso dei poster in cui offrivano 1000 sterline a chiunque lo avesse riportato a casa loro ed ora ha anche parlato dell’accaduto alla stampa: “Piange tutta la notte e vuole dormire nel nostro letto. Solitamente dorme nella sua stanza dove ha un letto a castello in cui lui dorme sopra e Ralph sotto”.

La donna ha spiegato anche che quel giorno il cane si trovava nel furgone del marito perché Ralph è un cane che soffre la solitudine ed ha bisogno di stare in costante contatto con qualcuno. Il furgone era chiuso, ma non a chiave, il che significa che qualcuno lo ha preso: “Craig stava caricando il furgone, abitiamo in una strada senza sbocco in cui difficilmente passa qualcuno, solitamente molto tranquilla. E’ mancato pochi minuti, ma quando è tornato non c’era più”.