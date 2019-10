Sondaggi: Lega, PD e M5S in calo. Crescono Fratelli d’Italia e Italia Viva

I tre partiti più votati dagli italiani sono tutti in calo nei consensi.

E’ quanto emerge dal sondaggio di IndexResearch pubblicato ieri durante il programma “Piazzapulita”, condotto su La7 da Corrado Formigli.

Come emerge dal pannello mostrato durante la trasmissione, in testa c’è sempre la Lega di Matteo Salvini, che ad oggi otterrebbe il 32,3% dei consensi. Un risultato sicuramente di grande rilievo per il Carroccio, che tuttavia perde qualcosa rispetto al rilevamento della scorsa settimana (32,5%, -0,2%).

Come riportato anche dal sito “Nextquotidiano”, non va certamente meglio al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle, che hanno dato vita di recente all’esperienza del “governo Conte bis” dopo la fine dell’alleanza “gialloverde” tra pentastellati e leghisti.

Sondaggi, crescono Fratelli d’Italia e Italia Viva

Anche il PD perde uno 0,2% rispetto al dato del 3 ottobre, fermandosi al 20,1% delle preferenze. Va peggio al M5S, che ad oggi avrebbe il 18,8% dei consensi, con uno 0,6% in meno rispetto ad una settimana fa.

Se c’è un partito in estrema salute è Fratelli d’Italia. La formazione di destra, che vede come leader Giorgia Meloni, è individuata nel sondaggio di IndexResearch al 7,4%, con una piccola crescita dello 0,1% rispetto al rilevamento del 3 ottobre. Guadagna qualcosina anche Italia Viva, il nuovo gruppo politico di Matteo Renzi: il dato è lievemente in ascesa (4,7% rispetto al 4,5% del 3 ottobre). Forza Italia resta invece ferma al 6%.