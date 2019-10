Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi venerdì 11 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 11 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 11 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Tale e Quale Show”. In seconda serata, nuovo appuntamento con “Tv7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S Los Angeles” e “Criminal Minds”.

Su Rai 3 va in onda il film “Lasciati andare”: Elia Venezia è uno psicanalista che cura i suoi pazienti anche attraverso l’ipnosi. La sua pigrizia rasenta i languori di Oblomov, la sua taccagneria non riguarda solo il denaro ma anche le energie vitali, che conserva come se dovessero servirgli per qualche esistenza successiva. A seguire, una nuova puntata de “La Grande Storia”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”, seguita da un nuovo episodio de “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda l’ultima, attesissima puntata di “Rosy Abate 2”. Subito dopo, il film “Quel mostro di suocera”.

Su Italia 1 va in onda il film “Suicide squad”: la della città è affidata, per volere del governo, ad una squadra speciale formata da pericolosissimi criminali dotati di superpoteri. Riusciranno a rinunciare agli interessi privati, per unirsi in una causa comune? A seguire, il film “Kick ass 2”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Bake Off Italia”.

Stasera in TV, la programmazione di venerdì 11 ottobre 2019

Rai 1

21:20 Tale e Quale Show

23:30 Tv7

Rai 2

21:20 N.C.I.S Los Angeles

23:30 Criminal Minds

Rai 3

21:20 Lasciati andare (film)

23:30 La Grande Storia

Rete 4

21:20 Quarto Grado

23:30 Il Commissario Schumann

Canale 5

21:20 Rosy Abate 2

23:30 Quel mostro di suocera (film)

Italia 1

21:20 Suicide Squad

23:30 Kick ass 2

La 7

21:20 Propaganda live

23:30 Tg La 7

Maria Rita Gagliardi