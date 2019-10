Topi in metro a Roma, un video li mostra intenti a cibarsi nei pressi della fermata Cipro

La scorsa notte otto topi, nei pressi dell’ingresso alla stazione della metro Cipro (Roma), sono stati ripresi da un cittadino che ha girato un video. In quel momento, i ratti mangiavano

In una Roma Capitale sempre più oggetto di degrado e letteralmente sommersa dai rifiuti solidi-urbani, non poteva mancare l’avvistamento dei ratti. I topi sono stati immortalati in un video che li ritrae nello spiazzo antistante la stazione della metro della fermata Cipro, la fermata della linea A che conduce al quartiere Trionfale (14esimo quartiere dell’Urbe) con sbocco nel Piazzale degli Eroi. Nel video, pubblicato da Il Messaggero e da Leggo.it, si vedono otto ratti che si stanno cibando con qualcosa che hanno trovato per terra.

I ratti mangiano vicino alla stazione della metro Cipro, Roma sempre più in emergenza rifiuti e degrado

Proprio poche ore dopo la diffusione della notizia sull’indagine che coinvolge Maurizio Raponi, ex generale della Guardia di Finanza e Presidente di Multiservizi indagato dalla Procura di Roma per truffa e frode nelle pubbliche forniture, continua lo show del degrado della “Grande bellezza” di Roma. Non solo la città (anche nelle culturali e antiche zone del centro storico) è invasa dai rifiuti e ci sono appunto indagini in corso sulla situazione dei furbetti della raccolta dei rifiuti, ma è una situazione di incuria che continua oggi con l’avvistamento dei ratti nei pressi di una fermata della metropolitana romana.

I ratti mangiano vicino alla stazione della metro Cipro, cittadino gira un video

In questo caso, la fermata “incriminata” è quella di Cipro, sulla linea A. Nel corso della notte appena trascorsa, 8 ratti si sono messi a banchettare mangiando dei semi trovati per terra. Il loro pasto è stato immortalato in un video, girato da un cittadino che si è venuto a trovare lì in quel momento. I topi si sono mostrati incuranti della vicinanza umana e hanno continuato a nutrirsi.

Maria Mento